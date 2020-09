Sajtótájékoztató a Kisfaludy és KRAFT programok eredményeiről Kőszegen

Szombat délután Ágh Péter országgyűlési képviselő, Básthy Béla polgármester és a város turisztikai szereplői sajtótájékoztatón számoltak be a Kisfaludy és KRAFT Programok eredményeiről, a turisztikai térség fejlődéséről.

A Magyar Közlönyben szeptember 14-én megjelent kormányrendelet 11 turisztikai desztináció között önállóként nevesíti Bük és Sárvár vidékét. Korábban a vasi települések közül egyedül Bük állt ilyen besorolásban a soproni részeként. A bük-sárvári turisztikai térségbe tartozik – több más település mellett – Kőszeg és az Írottkő Natúrpark települései.

– Négy évvel ezelőtt nevesítették meg a három első desztinációt. Azóta dolgozunk rajta, hogy legyen olyan, melynek Kőszeg is része – ez most megvalósulhatott – kezdte a sajtótájékoztatót Básthy Béla, a város polgármestere, aki az elmúlt hetek, hónapok egyéb fejlesztéseiről is beszámolt: a Kisfaludy és a KRAFT Programban jelentős szállásfejlesztések valósultak meg a városban. – Folyamatosan dolgozunk a város vonzerejének fejlesztésén és azon, hogy ezeket a nevezetességeket meg is találják az ide érkezők: ebben a Fő téren kialakított turisztikai érkezőpont lesz a segítségükre Ehhez kapcsolódóan Győrffy Gábor, Kőszeg és az Írottkő Natúrpark turisztikai menedzsere elmondta: turisztikai infrastruktúrájuk folyamatos fejlesztés alatt áll – ez állami és uniós támogatással 300 millió forintból valósulhat meg. Beszélt arról is, hogy az elmúlt években hatalmas igény lett a kőszegi szálláshelyek fejlesztésére, hiszen ha csak az idei nyarat nézzük, sokan a tavalyi erős idényhez képest is 15-20 százalékos forgalomnövekedésről számoltak be. Az elmúlt öt évben a duplájára nőtt a városban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint országos szinten is különleges, hogy nőtt az itt tartózkodás ideje. Ez annak is köszönhető, hogy a Kisfaludy Programban hat kőszegi panzió újulhatott és újulhat meg az elkövetkezőkben összesen 300 millió forint támogatással, saját forrásaikkal együtt 500 millió forintos fejlesztésben. A programban a Magyar Turisztikai Ügynökség felhívására júliusban adhattak be kőszegi és natúrpark-térségi szállásadók pályázatot: 33 nyertes pályázó mintegy 100 szobát újíthat fel és 100 millió forintot realizálhat az év végéig.

– Az elmúlt években számos fejlesztés valósulhatott meg a Hotel Írottkőben: önerőből megújult a wellness-részleg, elkezdődött a szobák felújítása, valamint az étterem, a konferenciaterem és kávézó is új arculatot kapott – vázolta Hatvani-Szabó Ágnes, a szálloda ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a két éve útjára indult Kisfaludy Programban az Írottkő mellett a család tulajdonában álló másik két szálláshely is megújulhatott: szobákat újítottak fel, illetve új szolgáltatásokkal – kerékpárkölcsönzés, wellness-részleg, játszótér – bővült a kínálatuk, emellett pedig önerőből kialakítottak egy 250 nm-es konferenciatermet is.

Szabó Gyöngyi a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium turizmus-vendéglátás szaktanára egy újszerű vállalkozásról és közszolgáltatásról számolt be: az iskola KRAFT Pályázatban turisztikai képzése miatt átalakította egyik épületét, így hozták létre a Harangtorony Szállót, melynek elsődlegesen tanszállóként, másodlagosan pedig kereskedelmi szálláshelyként működik 24 szobával. A diákok szeptemberben nagy lelkesedéssel vették át a nyáron indult szállót, ahol az elsajátított tudást rögtön megtanulják a gyakorlatban is alkalmazni. Emellett a tanszállóban vendéglátósokat is képeznek: a szakácsok például látványkonyhán tanulhatnak, ezzel plusz élményt adva a vendégeknek is.

Ágh Péter a térség országgyűlési képviselője úgy véli, Kőszeg fejlesztése érdekében nagyon fontos volt, hogy nevesítésre kerüljön a térség, hiszen ez a továbblépés alapfeltétele. – Az elmúlt években Észak-Vas megyében sokakkal együttműködve keményen dolgoztunk ezen döntés megszületéséért. Alapkoncepciónk abból adódott, hogy Sárvár és Bük gyógyfürdőjük révén a magyar turizmus kiemelkedő jelentőségű szereplői. A két város a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma szerint évről évre a tíz legnépszerűbb település között szerepel. Bükön 7-800, Sárváron 500 körüli volt ez a szám, ezzel az ország valamennyi megyeszékhelyét megelőzik – mondta a képviselő. Mint mondta, a két város nevével a külföldiek számára is könnyedén azonosítható a régió. Úgy véli, a turisták figyelmét rá kell, hogy irányítsák a nagyobb térségre is, melynek fontos szereplője Kőszeg és az Írottkő Natúrpark. Ágh elmondta: a térség fürdői adják az alapot, a tájak, települések és műemlékek pedig a további kitörési lehetőségeket hordozzák. Kőszeg további építése ezért turisztikai érdekeket is szolgál, melyhez a kezdőlépések megtörténtek. Kormányzati támogatásból a belváros megújítása, a Hotel Benedict elindulása is ebbe az irányba mutat. Ezt szolgálja az elérhetőség javítása, melynek érdekében zajlik a 87-es út fejlesztésének előkészítése.