Sárvári Tinódis diákok utaztak Strassburga, sőt a plenáris ülésen is kérdezhettek

Január 16-án négynapos kirándulásra indult a Tinódi-gimnázium 11. B osztálya. Úti céljuk a strasbourgi Európai Parlament volt.

A gimnáziumban hagyománya van az uniós ismeretek oktatásának, több alkalommal szerepeltek eredményesen az európai uniós 4 for Europe versenyen. Így volt ez idén is: a tavalyi sikerüket folytatva ismét bejutottak az országos döntőbe. Szeptemberben pedig sikeresen pályáztak az Európai Parlament Nagykövet iskolája programba, melybe idén húsz iskolából kilenc került be – a Tinódi az egyedüli Vas megyei köztük.

A programban megközelítőleg ötven iskola vesz részt jelenleg, amely keretet már nem igazán tervezik bővíteni a jövőben. A program révén elindulhattak az Euroscola elnevezésű online vetélkedőn, ahol elsősorban az EU-ról szóló – kulturális, földrajzi, történelmi és az unió működésével kapcsolatos – kérdésekre kellett választ adniuk a diákoknak. Az éles verseny rendkívül nehéznek bizonyult, ám a sárvári csapat remekül helytállt: elnyerték az európai parlamenti látogatás jogát.

Huszonegy EU-tagállam képviseltette magát az eseményen Máltától Svédországon át egészen Németországig. Az egész napos látogatáson igazi képviselőnek érezhették magukat a gyerekek: Franciaország egyik európai parlamenti képviselője egy plenáris ülésen fogadta a nemzetközi ifjúság kérdéseit. Később minden csoport bemutathatta országát és iskoláját. Délután munkacsoportokban különböző témákat tárgyalhattak ki, melyekben javaslatot is tehettek.

Ezeket egy újbóli plenáris ülésen felterjeszthették, végül szavaztak azok elfogadásáról. Napközben még egy vetélkedő várt rájuk, az úgynevezett Eurog ame, ahol vegyes nemzetiségű csapatokban kellett választ adniuk a különböző nyelveken feltett kérdésekre.

Végül egy ünnepélyes ceremónián minden „diákképviselő” bevonult országa zászlaját tartva, majd felcsendült az Európai Unió himnusza. – Egyáltalán az, hogy Strasbourgba utazhattunk, és belépést nyerhettünk az Európai Parlamentbe, ahol az egész napunkat tölthettük, hatalmas élmény volt a gyerekeknek – fogalmazott felkészítő tanáruk, Csejteiné Libricz Henriett. Kirándulásra is volt idő.