Sárváron gyűltek össze a vasi városok vitézei

A vasi városok vitézei Sárváron tartottak évkezdő összejövetelt. A vármegye vitézlő rendjének vendéglátója az önálló egyesületté alakult Nádasdy Ferenc Bandérium volt.

A Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület tíz éve hozta létre a Nádasdy Ferenc Bandériumot a katonai hagyományok ápolásának céljával. Közhasznú tevékenységet végezve, megismertetni a korabeli életmódot, harcmodort és világnézetet, történelmileg hiteles módon, a legújabb kutatásokra alapozva.

– A különválásnak nem voltak személyes vagy hasonló okai. Egyszerűen a működésünk hatékonyabbá tétele miatt választottuk az önállóságot. Az egyesület elnökévé Takács Viktort választottuk – magyarázta a szétválást az egyesület alelnöke, Szibler Gábor.

A sárvári bandérium tagjaival a helyi közönség leginkább a Nádasdy Történelmi Fesztivál ideje alatt találkozhat. Azonban az év során járják az országot és közreműködnek más hagyományőrző rendezvényeken is. Ott vannak a Tatai Patarán, az egri, a kőszegi és a szigetvári várjátékokon. – Május elejétől szeptember végéig szinte minden hétvégén fellépünk valahol. Megterhelő, de elhivatottsággal teszünk eleget a felkéréseknek – mondta az egyesület alelnöke.

Az idei év is elkezdődött már a vasi vitézeknek. Sárváron tartották évkezdő megbeszélésüket a megye hagyományőrző csapatai. – 2012-ben hoztuk létre a Vas Vármegye Vitézlő Rendje együttműködési szervezetet. A körmendi Batthyány Lovas Bandérium, a Kőszegi Darabontok és a sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium tagjai fogtunk össze a kapuvári muskétásokkal, hiszen ők is egykori Nádasdy-birtokon működtek. A négy szervezet itt értékelte az elmúlt évet és készültünk az idei esztendőre, ahol komoly biztonsági intézkedéseket kell majd betartani a balesetveszély elkerülése érdekében – szólt a vitézi találkozóról Szibler Gábor.

A csatákra tavaszig várni kell, de a felszerelés karbantartása, pótlása most történik. Beszereztek két új sátrat is, megújítva ezzel táborkészletüket. A sárvári bandérium egyesület jelszava továbbra is Nádasdy Ferenc, a „Fekete Bég”; mottója: A várat nem falak, hanem férfiak védik.