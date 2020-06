Sárváron is lezárultak az általános iskolai beiratkozások

A szülők a beiratkozás első szakaszában a Szent László-iskolába, a május 15-én lezárult második szakaszában a Gárdonyi- és a Nádasdy-iskolába írathatták be a gyerekeiket. Összesen 172 elsős kezdi meg tanulmányait a 2020/2021-es tanévben Sárváron. A legtöbb szülő ezúttal a Gárdonyi-iskolát választotta – a bizalom az igazgató szerint az intézményt jellemző kiváló szakmai munkának köszönhető.

A legtöbben a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolát választották, ahol rekordszámú, 90 elsős kezdheti meg tanulmányait a 2020/2021-es tanévben – számolt be az eredményekről Németh Ernő igazgató, köszönetet mondva azoknak a szülőknek, akik bizalmat szavaztak a Gárdonyi-iskolának.

– A Gárdonyiba ennyi tanuló még sohasem iratkozott be, úgy gondolom, egy vezető számára ez a legnagyobb elismerés. Három első osztályt fogunk indítani, kiváló tanítónők kerülnek majd az osztályok élére. A bizalom annak is köszönhető, hogy minőségi szakmai munka folyik az intézményben, a kompetenciaméréseken tanulóink eredménye alapján az első 150 iskola között vagyunk, nagyon jó helyezéseket érnek el diákjaink az országos versenyeken is, igyekszünk mindent megbeszélni a szülőkkel – mondta el Németh Ernő.

Az előzetes számításoknak megfelelően két osztályt indíthat szeptemberben a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola – jelentette be Lakat Attila iskolaigazgató, miután lezárult az általános iskolai beiratkozás második szakasza. Az intézményvezető elmondta: szeptemberben 48 kisgyermek kezdheti meg az első osztályt az Alkotmány utcai iskolában.

A Szent László Katolikus Általános Iskolában 34 fővel ugyancsak két első osztály indul a 2020/2021-es tanévben – tájékoztatott Ördög Tibor iskolaigazgató.