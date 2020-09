Sárváron nyert a Vép – Hét gólt rúgott a Szarvaskend vendégeként a Kőszeg

A 4. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Schott Lukácsháza SE–Egyházasrádóci SE 2-3 (1-2). – Lukácsháza, 250 néző, vezette: Héra Cs.

Lukácsháza: Horváth K. – Bolfán, Szentkúti, Gombás, Varga A. (Lévai), SZALAI, Osztrosits (Keresztényi), Gugcsó, Bősze, Dan, Horváth M. (Lengyel). Edző: Sántha Szilárd.

Egyházasrádóc: Bali – Bakos D., PÉTER (Horváth V.), László, Molnár L., MOLNÁR I. (Máté), Kardos, Mészáros (Báger), Kazinczki (Paksi), Kovács K. (Bakos Cs.), KRAJCZÁR. Edző: Lukács Ede.

Gólszerzők: Keresztényi, Gugcsó, ill. Molnár I. (3).

Kiállítva: Szentkúti (62., Lukácsháza).

A Lukácsháza foghíjas kerettel állt ki a találkozóra, ennek ellenére nem kezdett rosszul. Gugcsó egy fejes góllal megszerezte a vezetést a hazaiaknak, majd egy százszázalékos ziccer maradt ki lukácsházi oldalon. Majd kapkodó játékra váltott a vendéglátó, aminek eredményeképpen az Egyházasrádóc a félidőre megfordította az eredményt. A 62. percében egy véleményes kiállítással pecsételődött meg a Lukácsháza sorsa, hiába próbálkozott, csak egy kapufára és egy szépítő gólra futotta, elvitte a három pontot a vendég.

Répcelaki SE–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 1-2 (0-1). – Répcelak, 300 néző, vezette: Horváth P.

Répcelak: Németh M. – Tóth Do., De Paula, Baranyai (Havasi helyett), Tóth Dá., Ódor, Sipos, Horváth T., Németh B. (Molnár Cs.), Rácz (Bényei), Prystupa (Tamási). Edző: Balassa Péter.

CVSE: Osvald – Galovich (Lőrincz), Enyingi, Göntér, Szuh, Gorácz (Szabó K.), Schimmer, Keszei Ta., Döbrente (Horváth D.), Gábor, Keszei R. (Keszei Ti.). Edző: Kelemen Kornél.

G.: Ódor, ill. Döbrente, Gorácz.

K.: Molnár Cs. (87., Répcelaki).

Két vereséget követően érkezett Répcelakra a bajnokságot gyengén kezdő CVSE. A mérkőzés elején inkább hazai támadásokat láthatott a közönség, majd a vendég lett kezdeményezőbb, de gól nem esett. A 37. percben a celli fölény már gólban is megmutatkozott. Ezután kiegyenlítettebb lett a játék, de maradt az egygólos vendég vezetés a szünetre. A második felvonásban egy szögletet követően növelte előnyét a Celldömölk, kisvártatva Ódor szépített. A végjátékban a kapu elé ívelgetett labdákból próbált egyenlíteni a hazai együttes, sikertelenül.

Sárvár FC–Vép VSE 0-2 (0-1). – Sárvár, 450 néző, vezette: Vass I.

Sárvár: Schüld – Szabó R., Horváth K., Nagy D. (Lempeg), Potyi, Tóth M. (Czöndör), Fider, Csákvári, Horváth A., Kovács Be. (Horváth E.), Marsai. Edző: Kovács Balázs.

Vép: Bezdi B. – Dancs (Auer), Kovács D., Viszket, Szalai (Szilvás), Bezdi Sz. (Török), Balikó D., Illés (Takács), Varga B., Dala (Varga O.), Balikó M. Edző: Török Richárd.

G.: Kovács D., Illés.

Rengetegen voltak kíváncsiak a két hibátlan csapat találkozójára. Eleinte a hazaiak léptek fel támadólag, de játékuk görcsös volt. A vendégek kivárásra játszottak – és jöttek is a hazai hibák. Az egyik ilyen sárvári megingás után vezetést szerzett a Vép. A második félidőben próbált újítani a hazai csapat, de támadásfelépítésük ezen a találkozón nem működött, ráadásul még egy potyaszerű gólt is összeszedtek. Jó pár hazai játékos teljesített tudása alatt, így győzött a rutinosabb és összeszokottabb Vép.

Jánosháza VSE–Csepregi SE 1-0 (0-0). – Jánosháza, 200 néző, vezette: Polgár T.

Jánosháza: Tóth A. – Szabó L., Závecz, Huszár (Büki), VIRÁG, Palkovits, Németh J. (Fenyő), Szép (Kovács Sz.), Nagy B., BALÁZS, NIKSZ (Vágusz). Edző: Ifj. Molnár Károly.

Csepreg: Taródi – Kótai, Steiner M., Tájmel, Baranyai (Horváth B.), Pócza (Bánhidi), Kovács B. (Büki), Nika (Horváth E.), Lukács, Steiner C. (Steiner Zs.), Németh O. Edző: Steiner Zsolt.

G.: Szép.

Nagy elánnal kezdett a Jánosháza, a vendégek kontrákra próbáltak játszani. Hiába jött egyik helyzet a másik után, az első félidőben mindössze a kapufát találták el kétszer a hazaiak. A második játékrészben a jánosházi együttes megszerezte a vezetést – a találat után a Csepreg kimerészkedett a félpályán túlra. A végére mozgalmasabb lett a találkozó, de az eredmény nem változott.

Rábapatyi KSK–Körmendi FC 3-2 (0-2). – Rábapaty, 120 néző, v.: Bagoly G.

Rábapaty: Király – KÖNCZÖL, PIROS, DUGOVICS (Kovács Ti.), Farkas B. (Gosztolya), Kovács Ta., BALHÁSI, Fehér K. (Szabó A.), Fehér E., Nardai (VADÁSZ), Németh G. (Farkas D.). Edző: Enzsöl Gábor.

Körmend: Szukics – Takács, Nyári, Buti, Sály, Majtényi, Horváth N. (Simon), Sipos (Major), Török, Kökény (Papp Z.), Tompa. Edző: Kurucz Ádám.

G.: Dugovics, Kovács Ta., Vadász, ill. Kökény, Horváth N.

A vendég Körmend korán vezetést szerzett. Ez megzavarta a Rábapatyot és egy szabadrúgásból újabb gólt kapott. A második félidőre, egy kettős cserét követően felpörgött a házigazda, és öt perc leforgása alatt kiegyenlített. A Rábapaty ezután is támadásban maradt és egy formás akció végén, harmadik góljával eldöntötte a találkozót. Példás küzdés jellemezte a hazai játékosokat.

Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Király SE 0-5 (0-3). – Vasvár, 120 néző, vezette: Szabó I. Z.

Vasvár: Tóth K. – Varga A., Horváth A., Berta, Vincze, Kósa, Kálin (Frigy), Réfi, Sinkó, Schermann (Elekes), Márton (Robán). Edző: ifj. Sziffer István.

Király: Tóth Á. – Sásdi, Takács, Kalmár (Szabó Z.), Reseterits (Hertelendi), Kiss K., Fábián (Fülöp), Kovács Zs., Kondákor (Nyári), Halmosi, Subicz. Edző: Hegyi László.

G.: Kovács Zs., Hertelendi, Fábián, Reseterits, Halmosi.

Végig jobb volt a Király, magabiztosan nyerte a találkozót. A vendég az első félidőben szerzett három góljával gyakorlatilag eldöntötte a találkozót, de a második játékrészben összehozott újabb két találattal esélyt sem hagyott a Vasvárnak.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Kőszegi Lóránt FC 1-7 (0-3). – Szarvaskend, 200 néző, vezette: Harcsár R.

Szarvaskend: Gáspár – Velekei, Tóth G. (Csenterics), Tóth A., Csillag, Jóna, Németh T. (Nagy Á.), Földes (Somogyi), Smolczer (Herczeg), Görcsi (Nagy Á.), Kopfer. Edző: Tóth Gábor.

Kőszeg: Bán – Lintner, Fehér A. (Toldi), Gugcsó, Prán D. (Szűcs), Csák (Réti Ma.), Kovács Zs., Rómer (Kelemen), Prán A., Fehér D., Szolyák (Réti Mi.). Edző: Őri Gábor.

G.: Csenterics, ill. Szolyák (4), Kovács Zs. (2), Fehér D.

A vendég kezdett jobban, a hazaiak nehezen pörögtek fel, ennek eredményeként a vezetést is megszerezte a Kőszeg. Az első félidőben még kétszer mattolták a hazai védelmet a vendégek, biztos előnnyel vonulhattak pihenőre. A második félidő elején gyorsan lerendezte a találkozót a vendég, és ilyen arányban is megérdemelten nyert a fásult hazaiak ellen. A Kőszegnél mindenki kiváló teljesítményt nyújtott.

Rum KSC–Szentgotthárdi VSE 1-2 (1-1). – Rum, 100 néző, vezette: Talabér N.

Rum: Busi – Székely, Pupp, Markó, Németh M., Baumgartner, Koszokovits (Gyurkó), Koronczai (Pásti), Leitgeb, Tar, Tancsics (Egervölgyi). Edző: Horváth Tibor.

Szentgotthárd: Kapui – Támis, Balázs, Kovács T., Osvald (Könye), Düh (Korpics), Dancsecz T., Majczán, Gécsek (Dancsecs A.), Sulics (Papp V.), Tulok. Edző: Papp Zoltán.

G.: Koronczai, ill. Dancsecs A., Tulok.

A helyzeteit jobban kihasználó Szentgotthárd idegenben nyert a továbbra is gyengén teljesítő Rum ellen. Az első félidőben még dominált a házigazda, egy szöglet után vezetést szerzett, de rákapcsolt a vendég és komoly akarattal megfordította a találkozót.

Lukácsházáról Sántha Szilárd, Sárvárról Kovács Balázs, Jánosházáról Szűcs Dávid, Rábapatyról Dénes István, Vasvárról Sziffer István, Szarvaskendről Tompa Róbert, Rumból Kotsits Zoltán tudósított.