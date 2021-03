Schmitt Csilla közelebb hozza a sokszínű Japánt

Schmitt Csilla közgazdász, műszaki menedzser és japanológus, a Magyar–Japán Baráti Társaság szombathelyi szervezetének elnöke, a Japán Napok főszervezője. Karrierje – ha a szakmában való előrejutást értjük ez alatt – éppen szünetel, de a tettvágy állandóan mozgatja.

Tavaly a japán témájú kirakógyűjteményét mutatta meg a nagyközönségnek Schmitt Csilla, előtte gyermekkimonókról írt kétszáz oldalas könyvet, egyesületük élén évek óta minden követ megmozgat, hogy japán kulturális centrum létesüljön a Középhegyi úti Farkas-villában. Távol-Kelet iránti rajongása köztudott, az indulásáról, ígéretes multis pályafutásáról viszont ritkán beszél.

– Zrínyis, utána kanizsais diák voltam, fiús gyerek. Rengeteg science-fictiont olvastam, kezdettől érdekelt a japán kultúra, a nindzsák, gésák, a harcművészet. Gimnazista voltam már, amikor a Berzsenyi-főiskola nyári intenzív nyelvtanfolyamot hirdetett: az USA-ból jött egy japán hölgy, jelentkeztem az óráira, és alapszinten megtanultam a nyelvet. Naomival a mai napig tartjuk a kapcsolatot – meséli.

A Kanizsaiba emelt szintű matematika-idegen nyelv osztályba járt. Onnan a Külkereskedelmi Főiskolára jelentkezett, japánul akart tanulni. 1995-ben diplomázott, utána rögtön az ELTE-re felvételizett japán szakra. Mivel a másoddiplomát már nem adták ingyen, egy évet halasztott, visszajött Szombathelyre dolgozni. A Philipshez beszerzőnek vették fel, termeléstervezőnek képezték át, de minőségbiztosítási feladatot bíztak rá. A feladatot elvégezte, ám három hónap után felmondott. Átment a Latex felszámolójához, ahol a külkereskedelmi bonyolítást vette át. Az ősz újra Budapesten találta Csillát, elkezdte az egyetemet. Mellette egy játékforgalmazó cégnél vállalt munkát. Két év után aztán nem tudta tovább finanszírozni a tanulmányait, további egy évig távoktatásban folytatta az egyetemet.

A ’90-es évek végén járunk: Csilla az Ecoplastnál (később Flextronics) kezdett Sárváron beszerzőként. Miután elindult a nyomtatógyártás, csoportvezetői megbízást kapott huszonévesen. A japán helyett a karriert választotta, igaz, kicsit fájó szívvel. Beszerzési vezető lett a HP-nál, majd az Xbox-gyártás logisztikai vezetője 27 évesen. Amikor az Xboxot elvitték Kínába, a transzfert még ő bonyolította.

Utána jött a törés: nem volt új projekt, amin dolgozhatott volna. Közben megismerte pénzügyi területen dolgozó német férjét. 2001-ben komoly balesete volt: 4 hónapra kiesett a munkából. Amikor visszakerült, a projektet, amit neki szántak, már más vitte. A nyíregyházi Epson projekthez került támogatóként, hónapokig ingáznia kellett. Miután 2002-ben összeházasodtak a férjével, beadta a felmondását, így került a Jabilhez. A szerkezeti átalakításban vett részt, közben várandós lett az első gyermekével. 2003-ban született a lánya. Fél év után egy évre még visszament dolgozni, de további két gyermek érkezett a családjukba, velük-értük hosszú évekig otthon maradt.

2008-ban megkeresést kapott az Agorától: japán témájú vándorkiállítást kölcsönöztek, a megnyitóra hívták, mondjon köszöntőt. Ott ismerkedett meg a Vörös Emil vezette Ataru Taiko Ütőegyüttessel és Gál Róbert karatemesterrel. A találkozó fordulópontot jelentett, Csillát visszavezette Japánhoz: egy évvel később megalapították az MJBT-Szombathely Egyesületet.

Közben műszaki menedzser szakot végzett, párhuzamosan japánból mesterszakot. Akár még most is szívesen visszamenne nagyvállalatokhoz, annyi sikerélményt adott a munka. Ám elindult más úton: ennek első állomása volt rövid ideig a Vasi TIT igazgatóhelyettesi pozíciója. A járványhelyzet előtt utazásszervezéssel is foglalkozott. – Nincs állásom, de most sem vagyok tétlen. A gyermekkimonókból írtam a szakdolgozatomat a japán mesterszakon. Nakano Kazuko gyűjteményét tanulmányoztam a kutatásaimhoz. Az idős asszony szenvedélyes kimonógyűjtő, az volt a kérése, hogy rendezzem katalógusba a darabokat, és mutassuk be több európai országban. Tavaly csökkentett üzemmódban tartottuk a Japán Napot, ám bízom a folytatásban.

Azért is, mert több mint egy évtized alatt nagyon sok szombathelyivel sikerült megszerettetni a japán kultúrát. A Japán centrum pedig nem csupán egyesületünk projektje. Egész évben kiállításokkal, rendezvényekkel, tanfolyamokkal várnánk az érdeklődőket. Kulturális értéket teremtenénk a beruházással Szombathelyen.