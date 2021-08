Sebestyén Balázséknál is téma volt a kőszegi gyermekorvosi rendelő kifestése

Kedden megírtuk: múlt hétvégén egy anyuka kezdeményezésére hárman kidekorálták a kőszegi gyermekorvosi rendelő termeit úgy, hogy akciójukról mindössze az egyik védőnő és a városvezetéssel szemben politizáló Összefogás Kőszegért Egyesület tudott.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Az eset az országos médiát is megjárta. Tévéinterjúk után csütörtökön a Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázsék szólaltatták meg a feleket.

Rendőrségi feljelentés lebeg a civilek feje fölött, mert engedély nélkül dekorálták ki a rendelő termeit, ezzel fenyegeti őket Kőszeg polgármestere, sejtették Balázsék a felvezetésben, aztán azon lamentáltak, jelezték-e a civilek festési szándékukat a rendelő személyzetének, az intézmény vezetőjének. Szerintük túlreagálta a dolgot a polgármester. Jobban tette volna, ha megköszöni az önkéntesek munkáját, és megkéri őket, hogy legközelebb járják be a hivatali utat.

Harkai Norbert, az Összefogás Kőszegért Egyesület elnöke kapott szót: a szervezet „aktivistájaként, sameszaként” mutatkozott be. A kérdésre, hogy volt-e engedélyük, annyit mondott: volt is meg nem is. Szóban egyeztettek a védőnőkkel hosszasan a színekről, a figurákról, a tematikáról. Különben meg, mondta: sportpálya-felújításán dolgoztak, iskolákban padlót csiszoltak, meszeltek anélkül, hogy engedélyt kértek volna, mert „Kőszeg így működik”.

A városban szerinte szinte mindent a civilek csinálnak, megkerülve a hatóságot. Aztán hamar arra terelte a szót: a gáncsoskodás irányukban erős helyben. Kiderült még, hogy a kezdeményezéseiket három önkormányzati képviselő tagjuk várostól kapott tiszteletdíjából fedezik. – Nagyon jól tudom, mit kerültem meg, és miért kell vállalnom a felelősséget – vallotta be Harkai.

A részletek is kiderültek a pingálásról: pénteken délben kezdték, szombaton éjjel és vasárnap is folytatták a munkát a lányok, az ott dolgozók nyitottak nekik ajtót. Harkai többször utalt rá: külön kell venni a munkájukat és az ő felelősségét. Miután cselekvő patriótáknak nevezte magukat, azt is elárulta magáról: „a Soros-plakátokat nappal szokta telibe fújni festékkel”, és hogy egyesületi kabalafigurájukat is felfestették a rendelő falára.

Balázsék konklúziója az volt: a bürokratikus rendszerben el kell veszni, a hivatalos utat be kell tartani. Felesleges támadási felületet hagyott magán az egyesület. Kicsit mindenkinek igaza van ügy ez, így summáztak. – A jószándék mögött masszív politikai ügy, szembenállás, provokáció van. Ennek pont azok isszák meg a levét, akiknek az érdekében a kezdeményezés történt, mondta ki Sebestyén Balázs.

Básthy Béla is megszólalt: tisztázta, hogy a festés nem az egyesület, hanem egy védőnő és egy anyuka ötlete volt, akik fordulhattak volna az önkormányzathoz, ehelyett elkezdtek szponzort keresni, és megtalálták a politikai egyesületet, amely beállt mögéjük, és ahogy szokta, tett arról, hogy az önkormányzat ne tudjon az akcióról. Harkaiék megtehették volna, hogy elviszik hozzájuk a rendelő kifestésének ötletét, sokféle lehetőség lett volna, hogy legális módon csinálják meg az akciót, mégsem így cselekedtek, mondta, majd konkrét példával cáfolta, hogy az Összefogás minden kérését elutasítják.

A teljes adást ITT lehet meghallgatni!

Kapcsolódó cikk: