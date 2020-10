Segített a Fidelitas szombathelyi szervezete

A Fidelitas helyi szervezete nagy adag táppal segítette a Fekete István Állatvédő Egyesületet, ahová még Miskolcról is érkeznek állatok.

A Fidelitas két év szünet után frissen újjáalakult helyi szervezete első jótékonysági akciójával a Fekete István Állatvédő Egyesületet támogatta. A lelkes fi atalok pénteken délután 6 darab 12 kilogrammos kölyökkutyatápot, 5 darab négykilós macskatápot és 2 darab 30 literes macskaalmot adományoztak a menhelynek. Az adományokat Vigh Andrea, a telep vezetője örömmel fogadta.

Szabó Christopher, a Szombathelyi Fidelitas elnöke elmondta, nem véletlenül esett a választásuk az állatvédőkre, így szeretnék megköszönni, hogy évek óta szívükön viselik az elhagyott állatok sorsát, és nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy minden elhagyatott állat otthonra leljen. Az elnök hangsúlyozta, várják a segítségre szoruló helyi civil szervezetek jelentkezését, azt ugyan nem tudják megígérni, hogy mindenkinek tudnak is majd segíteni, de azt igen, hogy ami tőlük telik, azt megteszik.

Bár a fiatalok által felajánlott táp nem kevés, a menhelyen szinte ipari mennyiségben fogy az élelem, egy zsák húsz kutyakölyöknek mindössze két és fél napra elég. Nem véletlenül találták ki, hogy amikor sok a kölyök, keresztszülőséget ajánlanak az állatszeretőknek, akik egy zsák táp fejében adhatnak nevet a kutyáknak. A menhely állatai amúgy mindennap esznek főtt húst, de kapnak a táp mellé zöldségeket, vitaminokat is. Az állatmenhely szinte mindig telt házzal üzemel, ám a kutyák és macskák száma folyton változik. A kis termetű, egészséges, jó természetű kutyák lába jóformán nem is érinti a menhely földjét, máris egy szerető gazdi ölében találja magát, ám a nagy testű kutyák sokszor évekig, néha életük végéig a menhely lakói maradnak.

A Fekete István Állatvédő Egyesület telephelye nemcsak a helyi kóbor állatok menedéke, gyakran lelnek itt ideiglenes otthonra az ország másik végéből érkező kutyák is. Most éppen Miskolcról várnak egy vemhes kutyát, hasában sok-sok kölyökkel. A helyzet ugyanis a keleti országrészben sokkal rosszabb, mint nálunk. Ott az állattartási kultúra sajnos alacsonyabb szinten van, ezért sokkal több a kidobott, magára hagyott állat, így az ottani menhelyek gyakran kérnek segítséget az ország szerencsésebb részein lévő menhelyektől. Mint megtudtuk, korábban szombat délelőttönként tartották az örökbefogadó napokat, most a vírushelyzetre való tekintettel ez megszűnt. Továbbra is várják azonban azokat, akik gondoskodnának egy elárvult állatról, de őket arra kérik, hogy elsőként e-mailben egyeztessenek az egyesülettel.