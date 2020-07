Segítőket keresnek a segítés városában, Szombathelyen

Temetői sétákat, koncerteket, lövészversenyt és podcast műsort is ajánlottak civil szervezetek tegnap a Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (VMCKSZK) júliusi sajtóreggelijén.

A járványhelyzet után folytatódik a Szombathelyi Szépítő Egyesület Szent Márton temetői séták sorozata. Legközelebb július 24-én, pénteken Orbán Róbert vezeti az érdeklődőket, akik az 1920-as-30-as évek szimbólumait figyelhetik meg a síremlékeken.

Bődi Lívia egyesületi elnök a Zsidó temetőbe is invitált, a héten csütörtökön 16.30-tól, majd júliusban és augusztusban egy-egy további alkalommal Mayer László, a Vasi Szemle főszerkesztője kalauzolja a jelentkezőket. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] e-mail-címen. Civil referensként a Vigyázzunk együtt Szombathelyre! köztisztasági program Fogadj örökbe egy parkot projektjéről is beszélt, amelyhez civil szervezetek is csatlakozhatnak..

Telefonos önkéntes segítők – 24 és 65 év közötti, legalább érettségivel rendelkező nők, férfiak – jelentkezését várja a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot működtető Telehumanitas Szombathelyi Mentalhygienes Egyesület: A kézzel írt motivációs levelet és az elérhetőséget a [email protected] e-mail-címre küldhetik. A mobil elérhetőség: 06 20 2285006. Jövőre 35 éves lesz a szolgálat – ennek alkalmából országos szakmai találkozót szerveznek.

A Lét Szombathelyért Egyesületet Nagy Róbert mutatta be: szombathelyi és környékbeli fiatalok szociális-környezetvédelmi érzékenységét formálják, kulturális látókörét szélesítik. Zenei szubkultúrákat támogatnak, ehhez kapcsolódva beszélgetéssel összekapcsolt koncerteket szerveznek nyáron a Végállomásban és a Bohémban.

Elsősorban egyesületek vesznek részt Püspökmolnáriban a július 25-én 13 órakor kezdődő régiós lövészversenyen, de civilek is nevezhetnek. Piri I. Tamás (Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári) ad információt a [email protected] e-mail-címen. A rendezvény fővédnöke Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

Szakmai civil podcast műsorral jelentkezik, érdekes és értékes tartalmakat szolgáltat a civileknek a VMCKSZK. Az első adásban Meskó Krisztián foglalja össze a központ újdonságait, terveit. A podcast az Anchor csatornán érhető el, később más podcast-lejátszókban is. Szerdánként hosszabb nyitvatartással, 18 óráig fogadja a civileket a központ a Kőszegi utca 9. szám alatt jogi, kommunikációs tanácsokkal, önkénteskedéssel kapcsolatban.