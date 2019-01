Sikeres programok és folytatódó beruházások Őriszentpéteren

Az Őrség szívében nem tétlenkedtek tavaly sem, a megye más településeihez hasonlóan itt is pezsgett az élet 2018- ban. Őr Zoltán polgármestert kérdeztük a városban az elmúlt esztendőben történt legfontosabb beruházásokról, eseményekről.

Az okos gazdálkodásról szólt az éve Őriszentpéter önkormányzatának: több nagyobb projektjüket is elindították, ám nem ment minden zökkenőmentesen. – Az év eseményeire visszatekintve örömteli és szomorú; jó és rossz dolgok egyaránt eszembe jutnak – kezdte az elmúlt esztendő értékelését Őr Zoltán. Úgy fogalmazott:

– A 2018-as esztendő újdonsága, hogy megjelent a kettő közti kategória, amit focinyelven talán kapufának is nevezhetnénk, hiszen a nagyprojektjeinkre elnyertük ugyan a 350 millió forintos támogatást, de külső okok miatt mégsem kezdődhettek meg a beruházások. A sikeres megvalósításhoz ezért megváltoztattuk projektjeink műszaki tartalmát, amelynek áttervezése és engedélyeztetése időigényes feladat volt, és mostanra fejeződött be. A vadászati kiállítás közbeszerzése az új tartalommal már le is bonyolódott, remélhetőleg itt az év elején már eredményt is hirdethetünk. A másik három projekt közbeszerzése pedig szintén az év elején elindulhat.

A városvezető a beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az Őrségi Vásár és a Tökfesztivál vásárterületének idő járásbiztos fejlesztése is megtörténik, gyeprácsot helyeznek el az érintett részen. Az óvoda épületének bővítésére is pályáztak, tornatermet kap az intézmény, itt a közbeszerzés még hátravan – tudatta a város első embere, aki hozzátette, 2019-ben nemcsak elkezdik, hanem be is fejezik ezeket a munkákat. Kisebb léptékű fejlesztések azonban megvalósultak 2018-ban: felújították, bővítették az önkormányzati konyhát, valamint közösségi kemencét is kapott a város.

– Humánerőforrás-fejlesztési pályázat is fut kilenc őrségi település részvételével, 200 millió forintos pályázati támogatással, amelyek rendezvények megszervezését könnyítik meg, és olyan fontos programokat is megvalósítunk belőle, mint egy egészségügyi szűrővizsgálati program, amelyből idén már kaphattak ízelítőt a helyiek – folytatta az összegzést a polgármester, kiegészítve azzal, hogy e pályázat keretében 50 négyzetméternyi szabadtéri mobil színpadot vásároltak, amely a nagyrendezvényeiket szolgálja majd ki. Egy szlovén–magyar pályázat keretében megvalósult az őriszentpéteri Parkerdő rehabilitációja is – emelte ki a városvezető.

– A Parkerdő volt régebben talán az egyik legfontosabb közösségi színtér Őriszentpéteren, amely ismét visszanyeri régi funkcióját: felújítottuk a lépcsőt és a korlátot, melynek segítségével a felső helyszín könnyebben megközelíthetővé vált. Továbbá esőbeállót, parkolót, kerékpártárolót, szalonnasütő és grillezőhelyeket is kialakítottunk – tette hozzá. Táblarendszert alakítottak ki, amely a felvezető ösvény mellett mutatja be az őrségi értékeket, kincseket. Jelentős változást hozott még a településen, hogy kihelyeztek a közterekre összesen tíz darab nagyméretű kétoldalas térképet a városról: az egyik oldal Őriszentpétert mutatja: a szereket, a turisztikai szolgáltatásokat, közintézményeket, tehát a legfontosabb olyan szolgáltatásokat, amelyekkel az itt élő és idelátogató tud tájékozódni a településen. A másik oldala pedig egy Őrség-térkép, amely az őrségi kerékpáros és gyalogos túraútvonalakat ábrázolja. Szertérképeket is kihelyeztek, szintén a városba érkezők tájékozódásának elősegítésére – fűzte hozzá Őr Zoltán. Rendezvényeikre is büszke lehet a város: a Tökfesztivál látogatottságban utolérte az Őrségi Vásárt – ez egyébként tízezer fős látogatói számot jelent.

– Szeretnek idejönni az emberek, amit a sztárfellépők is elősegítenek a rendezvény sajátos hangulata mellett. Idén a felújított parkerdőt is bevontuk programhelyszínként: kétóránként mentek oda vezetett csoportok, és bemutattuk ezt a turisztikai attrakciót – említette meg a város vezetője, aki a Szentpéteri Esték sorozatot sem hagyta ki a felsorolásból, amelynek a szer-torna mellett immár a szer-túra változatát is bevezették a programkínálatba.

Karácsonyra a település saját naptárával lepték meg a városlakókat – zárta összegzését az elmúlt évről Őr Zoltán: a borítóképet a Szent Péter-templomról készült fotó adja, s az oldalakon mindig az adott hónaphoz kötődő eseményekről, rendezvényekről készült fénykép látható.

