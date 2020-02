Sikeres volt a sorozat – Világszínvonalat képviselő zenészek fordultak meg Bükön

Györgyfalva táncait sajátíthatták el szombaton az érdeklődők a büki művelődési központban. A sorozat ősszel folytatódik, remélik, még több helyi lesz a koncerteken, táncházban is.

Szerte a Dunántúlról, Mosonmagyaróvárról, Kőszegről, Sopronból, Sopronkövesdről is jöttek a Tükrös zenekar koncertjével megkoronázott táncházi alkalomra a büki művelődési központba.

– A táncházban már csak segítünk a táncosoknak, napközben volt a kurzus – mondta a népzenés-néptáncos napok menetéről Gerlecz László néptáncpedagógus. Délelőtt és délután is három-három órás képzés zajlott, ezúttal a Kolozsvárhoz közeli Györgyfalva táncaiból tanított a résztvevőknek Gémesi Zoltán és Delbó Krisztina. Aztán este, a Tükrös zenekar koncertje után többféle tánc is „előkerült”, a korosztály vegyesen alakult, ezúttal is voltak tapasztalt táncosok és lelkes fiatalok. Van egy réteg, amely rendszeres résztvevő, s van változó közönség, ennek kapcsán Gerlecz László elmondta, sokszor egy budapesti helyszínen sincsenek többen, mint amennyien a büki alkalmakra összegyűlnek. A szervezés kapcsán kiemelte, hogy igényfelmérés előzi meg a meghívásokat: mi az, ami kimozdítja a környékbeli táncosokat, zenészeket otthonról a rohanó világban.

– Eddig mindig sikerült, mindig voltunk annyian, ami miatt megéri – összegezte. A büki művelődési központ nagyon jó körülményeket biztosít a programnak. – Javaslom mindenkinek, hogy ha itt, Bükön történik valami a művházban, keressenek rá a plakáton szereplő zenekarra – mondta Gerlecz László. Világszínvonalat képviselő zenészek jártak Bükön, mint Szalonna és Bandája, szombaton a Tükrös zenekar.

Most a tavaszi fesztiválok, szólistaversenyek, aztán a nyá­ri programok hetei jönnek, majd ősszel lesz ismét ilyen, képzéssel, koncerttel gazdagított táncházi alkalom Bükön – remélik, minél több helyi érdeklődővel.