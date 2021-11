Simon Marcsi: Óriási felelősség van rajtam

Februárban számoltunk be arról, hogy a korábbi Európa szépének, Simon Marcsinak megszületett a kisfia. Akkor az anyaságban való kiteljesedésről és a szülés körülményeiről is mesélt lapunknak. Most újra felkerestünk, hogy az azóta eltelt időről, Milkóról, és a vele járó örömökről kérdezzük.

– Egyszer azt olvastam valahol, hogy „Ültess fát, építs házat, nevelj gyermeket, és nem éltél hiába!". Ez a mondat sokszor eszembe jut, mióta megszületett Milkó, hiszen óriási felelősség van rajtam, de nagyon szeretek főállású anyuka lenni. Milkó egyre több mindent tud, szépen fejlődik, napról-napra okosodik a fiatalúr – kezdi Marcsi az elmúlt időszak beszámolóját. Amikor azt kérdezem tőle, hogy mi a legnehezebb az anyaságban a következő választ kapom: – Milkó születése óta igény szerint eszik, és mivel szereti a pocakját, éjszakánként is sokszor jelzi, hogy éhes. Talán ezt mondanám a legnehezebbnek, az én megélésem szerint, mindig készen állni, ott lenni, még ha fáradt is vagyok és alig aludtam, de aztán rám mosolyog vagy kapok egy babapuszit, leutánozza amit tanítgatok neki és rögtön le is vett a lábamról – meséli nevetve és csillogó szemekkel a korábbi Európa szépe. Nem marad egyedül a szülői teendőkben: – Szerencsémre a férjem sokat segít, ő az, aki fürdeti és sétál, játszik vele, amíg én főzök. Egyik este éppen készítettem a vacsorát, amikor hallom, hogy a párom nagyon nevet. Milkó már feláll, pakol, a könyvespolcot előszeretettel rámolja le. Így történt akkor is, odanéztem és egy könyvkupac mellett ült, szájában a "Mit egyen a gyerek" című könyvvel. Arra a kérdésre, hogy mennyire vannak jelen Milkó életében a nagyszülők és hogyan tud kikapcsolódni a gyereknevelés mellett, így válaszolt: – A szüleim sajnos nem tudnak vele rendszeresen találkozni a Budapest-Szombathely távolság miatt, de telefonon mindennap beszélnek. Milkó nagyon szereti őket, mindig mosolyog, mikor meglátja a nagyszüleit. A párom édesanyja az, aki be szokott segíteni, hogy egy héten egyszer-kétszer eljussak kikapcsolódni, azaz elmenjek edzeni. Felüdülés a testmozgás, de minden alkalommal alig várom már, hogy hazaérjek és lássam, mert hiányzik. Ezt az anyukák biztos értik – mondja egy félmosollyal az arcán. A beszélgetés során szóba került, hogy mennyire tudnak hármasban programokat csinálni, kikapcsolódni. Marcsi elmondta, hogy nem kell semmiről lemondaniuk csak azért, mert bővült a család. – Egy szavam nem lehet, Milkó rendkívül alkalmazkodó és barátságos. Szinte mindenhova magunkkal visszük. Egykori modellről lévén szó, kihagyhatatlan az a kérdés, hogy áll-e még kamerák elé? – Biztosan, ha kapok felkérést, csak már kísérővel érkezem. Kiemelt képünkön: Simon Marcsi szeret főállású anya lenni