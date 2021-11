Simon Tibor körmendi mesterfodrász: Bundesliga-frizura és apró dauer hódít

A fodrászszalonokban is pontosan nyomon követhető, hogyan változik a világ. Újabb és újabb trendek jönnek, ami ma divatos, az holnap már egyáltalán nem az. Most színekben nincs kiugróan népszerű, de a fazonok elképesztőek: nőknél a Bundesliga-frizura, férfiaknál az apró dauer hódít.

Simon Tibor mesterfodrász először arról beszél: ahogy a világban minden, úgy a frizuradivat is gyorsan változik. A feltűzött haj, az extra, sok munkát igénylő kontyok már mind a múlté. – Nincs is igazából olyan, hogy alkalmi fizura, hiszen mindennap alkalom van. Az emberek minden egyes nap jól akarnak kinézni, persze, ez nem azt jelenti, hogy hetente kétszer megcsináltatják a hajukat a fodrásznál. A legtöbben otthon megoldják, ami nem jelent különösebb nehézséget, hiszen hajkiegyenesítők, hajgöndörítők és egyéb eszközök egész tárháza áll rendelkezésre odahaza is – tudjuk meg a körmendi mesterfodrásztól, aki nem ma – hanem már harminchárom éve – kezdte a szakmát, így bőven van rálátása arra, hogy a frizurákat, a szokásokat illetően mi hogyan változik, vagy éppen tér vissza. Egy kicsit másként vagy egy kicsit felturbózva.

Leesik az állunk, amikor a jövő trendjei kerülnek szóba. Tibor nemrég egy szakmai konferencián vett részt, ahol angol szakemberek vizionálták a következő időszak divatját, amely azóta ténylegesen hódít.

Tessék figyelni! Nőknél bejött az úgynevezett Bundesliga-frizura, vagy másképpen a Vokuhila – vorne kurz, hinten lang-, azaz elöl rövid, hátul hosszú fazon. Ez a hajviselet a nyolcvanas években szinte kiirthatatlannak tűnt, a legnagyobb sztárok körében is igen népszerű volt. Ilyen hajat viselt az ismert zenész, David Bowie, na és persze Rudi Völler, a német Bundesliga sztárlabdarúgója, akiről gyakorlatilag nevét is kapta a frizura. Ezt a fazont a taljánok focistája, Roberto Baggio fejlesztette olaszosan macsósra úgy, hogy a fejtetőn rövidre nyíratta a haját, a tarkóján viszont hagyta megnőni a tincseket. Ezeket néha össze is kötötte, olykor össze is fonatta. Rengeteg kisfiú rohangált ilyen frizurával a kilencvenes évek elején.

A Bundesliga-frizura első nagy virágzása idején nők és férfiak egyaránt választották ezt a fazont, mindenféle gátlás nélkül. Most inkább a nőknél jött divatba, kicsit újragondolva. A név is más, a divatlapok shullet vagy mullet néven emlegetik.

– A férfiaknál is különleges fazon hódít. Oldalt és hátul felnyírjuk a hajat, fent pedig göndörítjük, sok esetben apró dauerrel. Tizenöt éves kortól kezdődően kérik a trendi frizurákat, de ez mindig így van, hiszen a divatot elsősorban a fiataloknak teremtik – mondja a mesterfodrász.

Tibor kolléganője – és egyben tanítványa – a húszéves Molnár Franciska, aki ottjártunkkor éppen egy látványos hajfonattal bíbelődik. Nem is fonás ez, inkább szövés – mondja –, amely hosszú hajból elkészítve igencsak mutatós. Legalább egy óra kell, hogy végezzen vele, de a látvány önmagáért beszél. Amúgy a fonás és az úgynevezett afro frizura inkább a nyár slágere, fesztiválokra gyakran kérik. Az afro frizurához legalább hét óra szükséges, de sokáig ki is tart, akár hónapokig is lehet viselni.

Franciska májusban végzett Szombathelyen, az Oladi Technikumban. A fonás a kedvence, gyerekkorától imádja csinálni. Mindig újabb és újabb trükköket tanul, így a fonásvariációk száma is egyre több lesz. A fiatal fodrász a long bob és a short bob típust tartja most a legnépszerűbbnek a nők körében.

A mester és tanítványa, vagyis Tibor és Franciska sokszor vannak különböző véleményen. Ez a generációs különbségekből is adódik. Míg Tibor egy szépen megkomponált hajkölteménybe tenne mondjuk egy kis virágot, Franciska elveti az ötletet, mert szerinte az már ódivatú.

De a kuncsaft csak jól járhat, ha egy fodrászszalonban sokféle nézet van a frizurákat illetően, hiszen így szinte biztos, hogy mindenkinek megtalálják a megfelelő színt és fazont, persze nem egy eltúlzott divatkövetéssel.