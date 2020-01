Sítáborban voltak a jánosházi gyerekek

Tizenegyedik alkalommal utazhattak sítáborba a jánosházi Batthyány-iskola diákjai. Kezdők is voltak, hóban és napsütésben is siklottak.

Idén 19 diák utazott a sítáborba, Ausztria, Gerlitzen sípályája volt az úti cél – számolt be Csik Józsefné, a Batthyány Lajos Általános Iskola intézményvezetője. Voltak már sítábort megjárt gyerekek, de hat kezdő síelő is utazott, a négynapos edzésnek meglett a hatása: mindenki biztonságosan csúszik már közülük, a haladók pedig szinte az összes pályát kipróbálták. Kíséret is volt természetesen, kettő síoktató és három pedagógus utazott a diákokkal.

Ez volt a tizenegyedik alkalom, hogy síútra kelhettek a jánosházi iskolások, ezúttal is Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke szervezte és támogatta a kirándulásukat. Gyönyörű napsütésben siklottak három napon át, aztán a negyedik napon igazi havazásban volt része a gyerekeknek és kísérőiknek az ausztriai lejtőkön.