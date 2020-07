Sitkén közösség születik a plébánia kertjében

Negyven általános iskolás és húsz idősebb diák táborozik ezen a héten a Dr. Sali László gyermek- és ifjúsági táborban.

A szállásra és szabadidő eltöltésére kiválóan alkalmas helyszínt néhány évvel ezelőtt alakították ki a sitkei templom mellett, a volt plébániából és a leromlott állapotú gazdasági épületekből. Azóta ez ad otthont annak az egyhetes nyári tábornak, amit a gércei plébánia már nyolcadik alkalommal szervezett meg az idén. A Sitkéről, Nagysimonyiból, Mesteriből, Borgátáról, Káldról, Vásárosmiskéről és Egyházashetyéről érkező hittanosok nagy része már visszatérő táborozó, de minden évben akadnak újoncok is.

Kialakult az a gyakorlat, hogy a rutinosabbak középiskolásként, főiskolásként belenőnek a csoportvezetői szerepbe. Így például a káldi Nagy Elek, aki most érettségizett és zenei vonalon szeretne továbbtanulni, énekes, gitáros programokat szervez a kisiskolásoknak. Skriba Bernadett, aki tanító néninek készül az ELTE-n, inkább gondolkodtató, hittel kapcsolatos kvízkérdéseket és feladatokat állít össze. Persze nem hiányoznak a sport- és kézművesprogramok sem. A kert tele van pingpongasztallal, csocsóval és más sporteszközökkel, és a gyerekek már első nap saját maguk készítették el batikolt, csoportonként más-más színű egyenpólójukat.

A táborvezető, Skriba Ildikó főállású hitoktató elmondja: a csoportokat úgy állítják össze, hogy a különböző életkorú gyerekek között családias feladatmegosztás, igazi közösség jöjjön létre. A vírushelyzet miatt a „külső” programokat az idén elhagyják, de így is akad bőven foglalatosság. Ezúttal sem maradhat el a népszerű számháború és az éjszakai túra, és a felnőttek sok egyszerű, régi játékot is megtanítanak a gyerekeknek. Bala­si István atya minden reggel misét celebrál a táborozóknak, de gyakran napközben is leül közéjük egy kis beszélgetésre, vagy épp egy sakkpartira.