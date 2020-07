Soha ennyi kerékpáros-fejlesztés nem volt még Szentgotthárdon

Az Eurovelo 14-es kerékpárút kitáblázása alkalmából tartottak tegnap sajtótájékoztatót.

Kitáblázták a Közép-Európa tavait összekötő, Zell am Seeből induló kerékpár-út magyarországi szakaszát a Velencei-tóig. Ebből az alkalomból tartottak közös biciklizést és sajtótájékoztatót annál a pontnál, ahol a kerékpárút belép hazánk területére és ahol egy információs táblát is felállítottak. Az ausztriai Badafalváról érkezett kerékpárosok között volt Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki elmondta: soha nem volt ennyi kerékpáros-fejlesztés az országban, 2020 a kerékpározás éve Magyarországon. Hangsúlyozta: nemcsak a kerékpárosinfrastruktúrát fejlesztenék, azt is szeretnék elérni, hogy 12 éves korban közlekedési alapvizsgát tegyenek a kerékpározó gyerekek.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a kerékpáros turizmus felértékelődött szerepéről beszélt, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere elmondta: lakossági visszajelzések alapján az elmúlt évek talán legfontosabb beruházása volt az az útszakasz, amely Szentgotthárdról indulva a Hársas-tó érintésével Szalafő irányába viszi a kerékpárutat.

Dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke arról tájékoztatott, hogy a múlt évi utolsó közgyűlésen húsz olyan döntés született, amely a kerékpáros turizmust segíti, és ami nagyjából 25 kilométernyi szakaszt érint. A sajtótájékoztató után a kerékpárosok folytatták útjukat Szentgotthárd felé.