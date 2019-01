Sok a szálló por a levegőben Vas megyében

Napok óta kevéssel az egészségügyi határérték felett van esténként a szállópor-koncentráció a városban, ez azonban hatósági intézkedést még nem igényel.

Feldúsultak a szennyezőanyagok a város levegőjében, amiért részben a kedvezőtlen meteorológiai körülmények, részben pedig a lakossági kibocsátás a felelős. Hideg időben a szokásosnál többen ülnek autóba, de szilárd tüzelőt is sokan használnak. Ha nincs semmilyen légmozgás, a káros anyagok a földfelszín közelében maradnak.

Nagy gond ugyanakkor nincs. Közegészségügyi szempontból akkor minősítik veszélyesnek a környezeti levegő állapotát, ha a jogszabályban rögzített, szmogriadó elrendelését előíró határértéket a kisméretű részecskék mennyisége 24 órás átlagban túllépi. Ilyen Szombathelyen nem volt. Elmondható ugyanakkor, hogy a tavalyi év végén és az elmúlt napokban is előfordult a légszennyezettségi határértékeket meghaladó levegőminőségi állapot.

A hatóságok megyénkben két automata mérőállomás adatai alapján figyelik a levegő minőségét: Szombathelyen a Markusovszky utcában és Szentgotthárdon a Füzesi utcában van ilyen berendezés. Szombathelyen a Vörösmarty és a Bolyai utcában ezenkívül szakaszos mintavétel is történik – negyedévente 14 napon keresztül. A Vörösmarty utcai mérőhelyen PM 10 – szálló por – mérést végzik míg a Bolyai utcában a szennyező komponensek vizsgálata is megtörténik.

Bencsics Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi főosztályvezető-helyettese elmondta, hogy több, határértékkel szabályozott komponenst vizsgálnak, így a szén-monoxid, a nitrogén-oxid, a kén-dioxid jelenlétét, illetve a köznyelvben szálló pornak hívott kisméretű részecskék (PM10) koncentrációját. Ez utóbbi több napon keresztül kevéssel meghaladta az egészségügyi határértéket az elmúlt időszakban.

Télen mindig magasabb a levegő terheltsége. A korábbi évekhez viszonyítva nem rosszabb a helyzet – tudtuk meg a Vas megyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától. Hozzátették: mindennek ellenére érdemes vigyázni. A tájékoztatási küszöbértéket meghaladó légszennyezettség esetén javasolt, hogy a veszélyeztetett csoportokba tartozók: a gyermekek, időskorúak, betegek, kerüljék, illetve csökkentsék a szabadban tartózkodást és a szellőztetést.

Dr. Petz Zsuzsanna tüdőgyógyász elmondta, hozzájuk nem érkezik a szokásosnál több beteg, hiszen a szálló por csak nagyon ritkán okoz hirtelen panaszokat. Nem olyan mint az allergia. A népességnek ugyanakkor 25-30 százaléka érzékeny hörgőrendszerrel rendelkezik. Ők azok, akik gyakran kapnak el például felső légúti betegségeket. Ők a levegő romlására is erősebben reagálnak. A folyamatosan szennyezett levegő az immunrendszerünket megviselheti. Érdemes ezért kivizsgáltatni magunkat tüdőgyógyásszal is.

A levegőminőség romlása egyébként általános jelenség – tette hozzá a szakember. Kőszeg és környéke mindig is híres volt jó levegőjéről, de az elmúlt időben arrafelé is egyre több lett például az asztmás beteg is.

Dr. Petz Zsuzsanna azt mondta, ijedtségre azonban nincs ok. A kisgyerekeknek viszont érdemes olyan helyen sétálniuk, ahol kevesebb például az autós forgalom. Ez egyébként akkor is ajánlott, ha éppen nincs határérték felett a szálló por mennyisége a levegőben.

A lakosság tehet a legtöbbet azért, hogy a levegőminőségi helyzet javuljon. A hatóságok kimutatási szerint a fűtési időszakban a települések kisméretű részecske terhelésének mintegy kétharmada származik a háztartási szilárd tüzelőberendezések kéményeiből, és szintén meghatározó a közlekedési eredetű kibocsátás is.

Ezért kiemelten fontos, hogy a szilárd tüzelőberendezéseket a lakosság előírásszerűen és energiahatékonyan üzemeltesse, és véletlenül se tüzeljen hulladékot. Szintén csökkenteni, illetve kerülni kell a gépkocsik használatát.