Sok idénymunkásnak felmondtak, fontoljuk meg, hogy mit írunk alá!

A kormány jelentős szigorításokat vezetett be az új koronavírus elleni küzdelemben. A cél továbbra is a szociális kontaktusok visszaszorítása és a logisztikai fennakadások megelőzése.

Keddtől már a vendéglők, lokálok sem nyithattak ki – írja az orf.at. Az élelmiszerellátást a boltok és a házhoz szállítást vállaló szolgálatok biztosítják, de továbbra is nyitva lesznek a gyógyszertárak, a bankok, a postahivatalok, az autószerelő műhelyek, az autóklubok.

Március 16-ától gyülekezési tilalom lépett életbe, és tovább korlátozzák a mozgás szabadságát a közterületeken: bezárták a sportpályákat, a játszótereket, és az egyéb nyilvános közösségi tereket. Azt kérik az osztrákoktól: szigeteljék el magukat – áll a Sebastian Kurz kancellár hivatala által kiadott közleményben. Ez azt jelenti, hogy csak a velük együtt élő emberekkel tartsanak fenn társas érintkezést – tették hozzá. Csak az öt főt nem meghaladó létszámú rendezvények, összejövetelek megtartása engedélyezett.

A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, a nagyobb létszámú csoportban összeverődő embereket – akár egy játszótéren is – a rendőrök felszólítják, hogy menjenek haza. A hatóság ehhez várja a korábbi polgári szolgálatos önkéntes jelentkezését, a kormány pedig meghosszabbítja a március végén leszerelő sorkatonák és a polgári szolgálatosok szolgálati idejét, és behívhatják az elmúlt 5 évben polgári szolgálatot teljesített fiatalokat is. Amennyiben a rendkívüli helyzet elhúzódik, mozgósíthatják az önkéntes tartalékosokat is. A logisztikában és az ápolási szférában esetleg fellépő fennakadásokat is így szeretnék megelőzni.

Aki mégis elhagyja otthonát, csak halaszthatatlan munkaügyben, alapvető élelmiszer vagy gyógyszer beszerzése okán teheti meg, vagy azért, hogy segítsen más, rászoruló embereknek.

Az új szabályok természetesen erősen hatással vannak a kint dolgozó magyarokra is. Hétfőn – egy nap alatt – 16 ezer új munkanélkülit regisztráltak a munkaügyi központokban. Emellett mindössze egy ember állt frissen munkába. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a járvány miatt a síszezon egy hónappal hamarabb ért véget, ezért hirtelen mondtak fel az idénymunkásoknak.

Johannes Kopf, az AMS igazgatója azt mondta, nehéz helyzet előtt állnak, méltatta ugyanakkor a részmunkaidős foglalkoztatás szabályainak rugalmasabbá tételét. Véleménye szerint a kormány által az ilyen foglalkoztatás támogatására elkülönített 400 millió euró három hónapig fog kitartani. Amennyiben a krízis tovább húzódik, a kormány minden bizonnyal további forrásokat szabadít fel ehhez – tette hozzá.

A munkaügyi központokba az ügyintézéshez nem kell személyesen bemenni, elég online kitölteni egy adatlapot, de telefonon is lehet jelentkezni.

Sok munkavállaló, osztrákok, de magyar ingázók is elbizonytalanodtak, számukra nyújt segítséget hétfőtől a munkáskamara és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség ingyenes munkajogi tanácsadása – magyar nyelven is – telefonon (0800 22 12 00 80) és e-mailben.

Más lehetőségek is rendelkezésre állnak, például elsősorban vállalkozók, családok számára adnak tanácsot a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Irodában, de ezen a héten családjogi kérdésekben is díjtalanul segítenek három olyan személynek, aki erre rászorul. A kapcsolatfelvétel minden esetben lehetséges a Facebookon, email-ben: [email protected] vagy mobilon 0650 47 34 917. A tanácsadás is online (akár videokonferencián keresztül) vagy telefonon folyhat.

De máshogy is megpróbálnak segíteni. Egyelőre nincs egységes, összefoglalt elérhetősége – adatbankja vagy telefonkönyve – az ausztriai magyar vállalkozóknak, akik az utóbbi napokban egyre inkább igénylik a segítségnyújtást, jogi tanácsadást – mondta Ujvárosi Veronika, ügyvéd egy interjúban. A vállalkozások elérhetőségét egy „telefonkönyvben” a fogyasztók rendelkezésére bocsátanák, remélve, hogy a válság után ezzel is segíthetnék az üzlet beindulását, fellendülését.

A munkavállalóknak pedig az a legfontosabb tanács: semmit nem szabad azonnal aláírni! Mielőtt a munkaviszony felbontását aláírnák, forduljanak mindenképp a munkáskamarához, szakszervezethez vagy ügyvédhez. Sokszor tapasztalják, hogy előnytelen feltételekkel állnak elő a cégek. Fontos az is, hogy ha valaki egy nagyobb cégben dolgozik, ahol a munkavállalóknak van érdekképviselete, velük is mindenképpen konzultáljanak.