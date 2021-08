Sok kicsi sokra megy: hétvégi utcaművészet Szombathelyen – fotók

Azt mondják, a vasi megyeszékhely a titkos kapuk és átjárók városa. Ezzel a lehetőséggel is élt a hétvégi utcaművészeti fesztivál a belvárosban. Zene, színház, kézművesség, tárlatnyitó, irodalom, graffiti és jókedv: sok kicsi sokra megy.

Szombaton két óra előtt már minden zugban készülődés van a belvárosban. Az egyik kapualjban fotókat csíptetnek föl az alkalmi kiállításra (kollégáink, Cseh Gábor, Unger Tamás és Szendi Péter egy-egy képét is fölfedezzük), máshol ökostandot pakolnak tele, a Kőszegi utcai Kilences udvarán Stamler Lili faműves rakodott ki egy asztalra: a workshop tulajdonképpen már meg is kezdődött (készítsd el a saját ékszeredet!). Hátul a meseboltosok arra készülnek, hogy föllapozzák a Királyok könyvét.

Prikazovics Ferenc, a bábszínház igazgatóhelyettese és Lukács Gábor bábszínész – aki most játékmester is – nekiindulnak közönséget toborozni. A Fő téri akció látványos sikerrel jár. Lám, a kidobolós, kisbírós, személyes megszólítás ma is működik, sőt: talán az működik igazán. Meglehet, ebben van a kétnapos utcaművészeti fesztivál igazi értelme is: a személyességben, a találkozásban, az összehajolásban – és persze az alkotásban, befogadásban. Ahogy gyerek és felnőtt tátott szájjal figyeli Szent István történetét, fölrémlenek a „legújabb kori”, de már így is régi karneválok, amikor a tömegprogramok mellett mindig találtunk „összebújós”, élményt adó zugokat.

A Történetek Szent Istvánról a Mesebolt kisiskolásoknak szánt tanteremszínházi sorozatának része (írta Szálinger Balázs, tervezte Trifusz Péter, rendezte Kovács Géza), a szerzetesi pulpitust formázó díszlet könnyen mozdítható, a történet a nyári udvaron is jól működik. Lukács Gábor kezdésnek a nézőkkel együttműködésben átrendezi a teret: árnyékba vonulhat a közönség. És miközben a nagy könyvből előbújnak a szereplők, szembesülhetünk azzal a (sokszor elfeledett) ténnyel, hogy Szent István is volt gyerek. És az államalapítás se úgy történt, hogy egy szép reggelen fölkelt és hopp, megalapította a magyar államot.

Az előadás könnyedén, érthetően, sok humorral meséli el – helyezi kontextusba –, teszi elevenné a mindannyiunk életére hatással lévő régi, nagy történetet. A Mesebolt még fölbukkant néhányszor az utcaművészeti fesztiválon, amelyen készült közös, színes graffiti, nyíltak kiállítások, voltak pódiumbeszélgetések és koncertek szerte a belvárosban. Lehetett válogatni, érkezni program szerint, de talán még jobb volt csak úgy belebotlani. Mondjuk szombaton este csillogó fúvószene hangjaira sétálni végig a Fő téren.

Kiemelt képen: Történetek Szent Istvánról. A játékmester: Lukács Gábor