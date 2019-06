Sok szelet Szombathely – A múzeumok éjszakájának kiemelt helyszíne a város

Az idén a vasi megyeszékhely lesz a múzeumok éjszakájának fővárosa, központi helyszíne: az országos figyelem is ide összpontosul június 22-én. A belépés ezúttal minden helyszínre ingyenes, a részletes programot is ismertették kedden.

Dr. Puskás Tivadar polgármester elmondta: nagyon örül, hogy ezzel a kitüntetett szereppel is megbecsülik a helyi múzeumok munkáját. Koczka Tibor alpolgármester arról beszélt, hogy a tárlatok titokzatos világa sokakat megmozgat. Remélik, hogy idegenforgalmat is generálhat. Csapláros Andrea múzeumigazgató elmondta, már a szimfonikus zenekar is a partnereik között van. Be lehet majd nézni a kulisszák mögé. Idén ráadásul az egész program ingyenesen várja majd az érdeklődőket. De az újdonságoknak ezzel még nincs vége: megnyílik a Savaria Múzeum új állandó kiállításának következő egysége, amely az őskor és az ókor után Vas megye és Sabaria népvándorlás- és középkori történetét mutatja be.

A Smidt Múzeumban nyílik az idei tematikus sorozat, a Képtér első darabja Egy szelet Szombathely címmel – ez a város kávéházainak és cukrászdáinak történetével foglalkozik. A képtárban 30 alatt címmel fiatal alkotók mutatkoznak be. Czenki Zsuzsanna igazgatóhelyettes arról beszélt, hogy szeretnék megmutatni a közönségnek: még a legkomolyabb tudományos témáról is lehet érthetően, érdekesen beszélni. A digitalizáció az utazás mellett az egyik témája lesz az idei rendezvénynek.