Sok zarándok érkezett a hétvégén a hagyományos celli főbúcsúra

Évről évre sok zarándokot vonz a város barokk búcsújáró temploma, a mariazelli bazilika mintájára épült Szűz Mária-kegytemplom. Az idei Mária-búcsún, a helyi katolikus közösség legnagyobb ünnepén szentmisék, körmenet, éjszakai és hajnali lelki programok, koncert várta szombaton és vasárnap a híveket.

„Köszöntünk tégedet, Mária, Mária, Úr Jézus szent anyja, Angyalok királyné asszonya” – énekelve érkeztek a sótonyi zarándokok néhány perccel tíz óra előtt a kismáriacelli főbúcsú vasárnapi szentmiséjére. Rajtuk kívül még több százan mentek el hétvégén a búcsújáró hely legnagyobb ünnepére. Szűz Mária tiszteletére alapították még az Árpád-háziak korában a dömölki bencés apátságot. A szerzetesek munkája révén az ősi templom búcsújáróhellyé vált. Az apátság újjáélesztése, a kismáriacelli búcsújáróhely megalapozása Koptik Odó bencés szerzetes, dömölki apát nevéhez fűződik, aki pappá szentelése után az ausztriai Mariazell kegytemplomának gyóntatópapja volt. Koptik Odó 1739-ben érkezett Dömölkre.

Mariazellből magával hozta az ottani kegyszobor hiteles másolatát, melyet egy, az ősi monostortemplomtól keletre épített fakápolnában helyezett el. A következő években egy ott dolgozó munkás csodás gyógyulásának hírére zarándokok ezrei érkeztek a fakápolnához. Számuk folyamatosan nőtt – Koptik Odó hathatós, hosszan tartó közbenjárására új templom épült 1748-ban, a kegyszobor akkor új, méltó helyre került.

Ez a kismáriacelli búcsújáróhely rövid története. Németh Zoltán plébános elmondta: tavaly Mariazellből megkapták az ottani kegyszobor eredeti másolatát. A vasárnapi körmeneten ezt kísérve járták körbe a templom körüli utcákat. – A körmenet mindig tanúságtétel, ugyanakkor az emberélet zarándokútját mutatja be, amely a hitünk szerint Istenhez vezet – fogalmazott a plébános.

A Szombathelyi Egyházmegye és az ország különböző pontjairól érkeztek zarándokok. A plébánián megpihenhettek, csillapíthatták szomjukat, éhségüket. A hetvenéves Burkus Lászlóné a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ináncsról indult szombaton hajnalban. – Legalább húsz éve minden évben itt vagyok. A szombat esti szentmisén és a main is részt veszek. Imádkozom a családomért, a barátokért, és jó érzés költözik a lelkembe. Megnyugszom itt. De elzarándokolok Petőfiszállásra, Kalocsára is, járom az országot, igaz, az egészségem nem a régi – mesélte. Szanyból (Győr-Moson-Sopron megye) egy 16 fős csoporttal kerékpározott a nagymisére Kocsis Tibor, a felesége, Kocsisné Hegedüs Anita és lányuk, a 12 éves Kira.

Harmincöt kilométert tekertek, kisebb pihenőkkel két és fél órás volt az útjuk. Nem először vállalták az utazást a kismáriacelli főbúcsúra. Tibor a szertartással kapcsolatban kiemelte a hívek buzgóságát. Szerinte megindító látni a nagy érdeklődést, azt, hogy milyen sokan és sok helyről jönnek. A zarándoklat sport jellegét is hangsúlyozta, ahogy a lelki feltöltődést, az összetartozás érzését és az út csapatépítés jellegét is. Németh Zoltán plébános meghívására Varga László kaposvári megyés püspök mutatta be a búcsúi nagymisét a Nagyboldogasszony-templomban.

Szentbeszédében először arra kérte a híveket, vizsgálják meg, milyen a kapcsolatuk Máriával. Tisztelik, szeretik, imádkoznak hozzá, vagy ennél több, mélyebb-e a kapcsolatuk? Majd úgy fogalmazott: Nem elég tisztelni, kérni a közbenjárását, követni kell őt. Az igazi Mária-tisztelet fontos része, hogy Krisztus-követők legyünk Mária példájára figyelve. Mária vágyva vágyott teljesíteni az Isten akaratát. Hallgatta Jézus szavát, és a szívével gondolkodott a szavain. Más a szívbéli ismeret és az értelemmel felfogott szó. Amit megértünk Isten szavából az értelmünkkel, azt meg kell értenünk a szívünkkel is, mondta a szentmisén. Máriáról úgy beszélt: ő tettekre is váltotta, megvalósította, amit Jézus tanított, hiszen a hit tettek nélkül halott. Hozzátette: csak akkor kezd változtatni rajtunk az Isten szava, ha elkezdjük megváltoztatni a szívünket.