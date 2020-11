Trafikot rabolt a Zanati úton – Sokallta a tíz évet, tárgyalást akar az egykori halálraítélt

Tíz év fegyházat kért az ügyész a jelenleg is életfogytig tartó büntetését töltő trafikrablóra, aki nem fogadta el az ajánlatot és tárgyalást akart. A férfit 1989-ben halálra ítélték, de kegyelmet kapott.

Előkészítő ülést tartottak pénteken a Szombathelyi Törvényszéken K.-V. A. ügyében. Ő az, aki két éve rabolt ki egy trafikot a Zanati úton. A szombathelyi börtönből távkapcsolással bejelentkező vádlott a sajtó teljes kizárását kérte, arra való hivatkozással, hogy nyilvánosságra került ügye miatt atrocitások érték a börtönben. Értesüléseink szerint a vádlottat valóban megverte tavaly egy zárkatársa, ám nem előélete, hanem egy belső konfl iktus miatt, mindenesetre a kérést dr. Varga Roland bíró elutasította, így maradhattunk.

Tényállás

Ezt követően Vassné dr. Szele Adrienn ügyész ismertette a tényállást. A vádirat szerint az akkor 51 éves vádlott 2018. november 20-án este belépett a szombathelyi trafikba és a bevételt követelte, majd annak ellenére lőtte arcon 21 centiméterről az eladót egy gáz-riasztó fegyverrel, hogy az közölte: átadja a pénzt, csak ne bántsa. Ez sem volt elég, miközben az eladó könnyező szemmel próbálta teljesíteni a rabló kérését és elindult a pénztárgép felé, a vádlott sürgetve és szidalmazva követte őt, többször megütötte, majd miután elesett, hátulról ismét rálőtt. Végül a csaknem 186 ezer forintos zsákmányával kereket oldott. Az ügyészség szerint – tekintettel a sérülések anatómiai helyére és a sérüléseket okozó eszközre – a bántalmazás sokkal rosszabbul is végződhetett volna, ezért életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és fegyveresen elkövetett rablás lett a vád. Az ügyész tíz év fegyházat kért a vádlottra mint többszörös visszaesőre, amennyiben mindent elismer a váddal egyezően, és lemond a tárgyalásról való jogáról. A vádlott azonban sokallta a tíz évet, a rablás tényét ugyan nem vitatta, de az életveszélyt okozó testi sértést igen, ezért tárgyalást akart. Igazának bizonyítására szakértők meghallgatását kérte a bíróságtól, egy tanút szeretett volna kizáratni az eljárásból, és a sértett esetében is úgy vélekedett, hogy „szegény szenvedett már eleget”, ezért nincs szükség jelenlétére a tárgyaláson. A bíró azonban másképp látta, és a szakértők mellett a sértetteket is beidézte az első tárgyalásra, amit 2021. január 20-án tartanak majd.

Többszörösen büntetett előélet

A vádlott többszörösen büntetett előéletű, 21 évesen egy 11 éves kislányt gyilkolt meg brutálisan Lenti közelében, amiért a Kaposvári Katonai Bíróság 1989-ben halálra ítélte, de 1990-ben eltörölték a halálbüntetést, így kegyelmet kapott, büntetését életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták. Ebből a büntetéséből a vádlott 2009-ben feltételesen szabadult, ám nem szolgálta meg a bizalmat, ismét összetűzésbe került a törvénnyel. Kiskorú veszélyeztetésének bűntettét és más bűncselekményeket követett el, amiért három év börtönt kapott, ráadásul a bíróság a férfi feltételes szabadságát is megszüntette, és annak legkorábbi időpontját öt évvel elhalasztotta.

Mivel a vádlott jelenleg is életfogytig tartó szabadságvesztését tölti, vele szemben határozott idejű büntetés nem hajtható végre. Így a vádlottnak majd a mostani ügyben hozott ítéletével tovább hosszabbodik az az idő, amikor a feltételes szabadságra bocsátását legkorábban vizsgálhatják. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor majd ki is engedik, csak azt, hogy megvizsgálják ennek lehetőségét.

