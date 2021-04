Sokat kaptak a kicsik Egyházasrádócon

Nemcsak felújították az óvoda épületét, de egy hozzáépítésnek köszönhetően mini bölcsődével is gazdagodott a település.

Bölcsődével bővült és teljesen meg is újult a település óvodája, a művelődési ház mögötti területen, a sportpályák tövében pedig kialakították a bárki által használható óvodaudvart, ami tulajdonképpen egy vadonatúj játszótér. Derks Wilhelmus Josephus polgármester elmondta, a fejlesztési törekvések nem az ő idejében születtek meg, ő azt megörökölte, hálás elődjének, hogy végre megvalósulhatott ez a projekt. Hozzátette, nem minden falu mondhatja el magáról, hogy van óvodája, pláne bölcsődéje.

Szép Erzsébet óvodavezető hangsúlyozta, a bölcsőde iránti igény már évekkel korábban megfogalmazódott, egyrészt a településen születő és a beköltöző családok gyermekei miatt, másrészt mert Egyházasrádócnak nagy a vonzáskörzete és a környező falvakból is idejárnak a gyerekek. Így aztán az óvoda és bölcsőde felújítását, megépülését célzó pályázatot már 2015-ben elindították. Mostanra az óvoda régi épülete teljes egészében megújult, kicserélték a nyílászárókat, burkolatokat, felújították a vizesblokkokat, sőt egy mosdót és öltözőt ki is bővítettek. Ez az épület az 53 gyermek elhelyezését biztosító intézmény két csoportjának ad otthont – a harmadik csoportot az óvoda udvarán található családi házban alakították ki – és a hozzáépítésnek köszönhetően most már egy nyolcfős mini bölcsődének is. Az április elsején indult bölcsőde már most csaknem teljes létszámmal üzemel, de az intézményvezető szerint rövidesen kitehetik a megtelt táblát. Azokon a településeken, ahol nem áll rendelkezésre intézmény a legkisebbeknek, az óvodák két és fél éves kortól már felvehetik a gyerekeket. Így volt ez korábban Rádócon is, sok szülő pedig a munkahelye közelében keresett valamilyen megoldást. Ettől a gondtól a kisgyermekes szülők végre megszabadulhattak. Az új bölcsibe szakképzett munkatársakat is sikerült találni, így egy kisgyermeknevelővel és két dajkával erősödött a csapat.

Nagy Sándor alpolgármester az ünnepélyes átadón ragadta meg az alkalmat, hogy kifejezze köszönetét a jelenlévő V. Németh Zsolt miniszteri biztosnak, a térség képviselőjének azért, hogy közbenjárásával sikerült pluszforrásokat előteremteni. Az elhúzódó projekt közben jelentkező költségnövekmény ellehetetlenítette volna a beruházást, amely végül nagyjából 110 millió forintból valósult meg, ebből százmillió forintot támogatásként kapott a település.

V. Németh Zsolt arról beszélt, hogy míg néhány évtizede a bölcsőde, vagy a játszótér kifejezetten a városokhoz kötődött, a kormány családbarát intézkedési között már a kezdetektől fogva előkelő helyen szerepeltek a bölcsődék megerősítését és létesítését célzó törekvések. Örömteli, hogy Egyházasrádócon is úgy gondolták, bölcsőde építésével járulnak hozzá a demográfiai adatok javításához, egyben segítik, hogy az itt élők az anyaság és a munkavállalás kérdését össze tudják egyeztetni. Ugyanígy nem szabad azt gondolni, hogy a játszótér csak a városi gyerekek kiváltsága, egy falusi kisgyereknek is éppen azokat a készségeket kell elsajátítania, mint egy városinak – fogalmazott.

A játszóteret ötmillió forintból alakították ki a Magyar falu programban elnyert forrásból azzal a céllal, hogy a gyerekeknek az ovi udvarán kívül is legyen alkalmuk játszani. Mint azt az alpolgármestertől megtudtuk, itt korábban is játszótér volt, az elbontott eszközöket felújítást követően a település egy másik parkosított részén állították fel.

Kiemelt képünkön: Kovács Abigél és Varga Szabina a Katica csoportból önfeledten élvezték a hintázást