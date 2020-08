Sokat tehetünk, hogy megakadályozzuk a koronavírus-járvány fellángolását – Szakértő ad tanácsot

Továbbra is a megelőzésen van a hangsúly: ha betartjuk az intézkedéseket, a jelenlegi szinten maradhat a fertőzöttek számának alakulása, mondja dr. Schneider Ferenc infek­tológus, akit két hónap után újabb járványügyi értékelésre kértünk.

Péntekre 5098-ra nőtt a Magyarországon beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, 611-en haltak meg eddig, 3681-en pedig már meggyógyultak a betegségből. Az aktív fertőzöttek száma 806 volt tegnap. A járvány továbbra is jelen van, több országban erősen terjed. Dr. Schneider Ferenc, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház infektológiai osztályának vezetője szerint egyetlen módon tudjuk elkerülni a fertőzés továbbterjedését és ennek folyományaként az újabb korlátozó intézkedések bevezetését: ha fegyelmezettek maradunk. Egyrészt komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket, és ha ilyeneket tapasztalunk magunkon, nem megyünk családi, baráti összejövetelekre, közösségbe, másrészt kerüljük a komoly kockázatot jelentő külföldi utazásokat, és ahol előírt, ott maszkot viselünk.

– Több kisebb gócban jelentkeznek mostanában a fertőzések – családi ünnepségek, esküvő, tantestületi értekezlet, sportolók edzése is szerepelt kiindulópontként –, a részt vevők kontaktjai közül is többeknek lett pozitív a tesztje.

A falusi közösségekről eddig azt tapasztaltuk: ha elég zártak, nem voltak megbetegedések. Ám egyre több példa van arra, hogy ha egy ilyen csoportba bekerül egy vírushordozó, az is elindíthat megbetegedéseket. Nemegyszer külföldről tért haza, aki a családjába behurcolta és ott elterjesztette a vírust. Szerencsés esetben sikeres, gyors a felderítés, ami megakadályozhatja a továbbterjedést – említi a szakember. Szerinte jóval elővigyázatlanabbak vagyunk, lazult a fegyelem ahhoz képest, ami néhány hónapja jellemezte a magyarokat, és ennek számtalan példája látszik: hatalmas a forgalom a Balaton körül a vízben, a parton, az utakon. A rengeteg strandoló nem tudja tartani a távolságot. Van, akit meg kell kérni üzletekben, kórházban, rendelőkben, hogy vegye fel a maszkot. Egy részük megköszöni a figyelmeztetést, mások bosszúsak, pedig – mint mondja – megéri maszkot viselni, hiszen az embertársainkat védjük vele.

Ahogy a maszkviselés, úgy a távolságtartás és a kézfertőtlenítés is a leghatásosabb védekező módszerek.

– Ha kitekintünk a világba, az látszik, hogy az amerikai kontinensen erősen dúl a járvány, naponta több tízezer megbetegedés és ennek megfelelően halálozás is van, de válogatás nélkül minden országban felfelé haladnak a számok. Európában a járvány­ügyi intézkedések hatására kissé csökkent a betegszám, ám egy-két hete ismét emelkedik. Az is megfigyelhető, hogy a megbetegedettek korösszetétele fiatalodott – a vírus elsősorban a fiatalok között terjed, akik kevésbé tartják a higiénés intézkedéseket, előszeretettel csoportosulnak, buliznak, senki sem visel maszkot, mondja Schneider Ferenc. És hangsúlyozza: bár ők ritkán betegednek meg súlyosan, terjesztőként fontos szerepük van. Horvátországban naponta nő az új esetek száma, ahogy Szlovéniában is – a behurcolt fertőzések zöme ott Horvátországból származik. A vírus elsősorban tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed. Többen pozitív tesztet produkáltak a hazaérkezésük után. Úgy tűnik, most nagyobb a kockázata a horvátországi tartózkodásnak, mint annak, hogy Magyarország bármely táján legyünk. Ezenkívül a zárt, csoportos érintkezések hordoznak rizikót.

Vas megyében is nőtt a nyilvántartott és igazolt betegek száma.

Ha nem is kerültünk ki a kedvező pozíciójú megyék közül, a szám mégiscsak duplája a két hónappal ezelőttinek, még ha ez nem is feltétlenül jelentkezik a kezelendő betegek számában, mondja a főorvos. Az elmúlt három hétben egyébként két koronavírusos beteg fordult meg a szombathelyi kórházban: egyikük az infektológiai osztályon feküdt, amíg negatív lett, a másik Budapestre került intenzív osztályra.

A kezdetektől összesen tíz koronavírusos beteget kezeltek a Markusovszky kórházban.

A főorvos szerint járványügyi szempontból az első hullám végén tartunk. A második hullám majd a teljes megszűnés utáni újraindulást jelenti. De az is lehetséges forgatókönyv, hogy ha nem lesznek meg a terjedés feltételei, lecseng és „láthatatlanná válik” a vírus, ahogyan eltűnt a SARS- és a MERS-koronavírus is. A védőoltáshoz nagy reményeket fűznek, de az értékeléshez meg kell várni a hatékonysággal kapcsolatos vizsgálatok eredményét, mondja a szakember.