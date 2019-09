Sokrétű és olvasmányos a Kőszeg értékei 2019 kötet

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár felújított előadótermében mutatták be a Kőszeg értékei 2019 kötetet, a Kőszegi Települési Értéktár Testület kiadványát.

– Ha végignézzük az elmúlt öt év értékgyűjtő, -feltáró tevékenységét, sok mindenben gyarapodtunk, igaz ez a Kőszegi Települési Értéktár Testületre is, mondta Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

– Kőszeg egy kincsesláda, a testület kinyitotta ezt a ládát, és olyan kincseket rakott elénk, amelyeket mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. És ez csak a kezdet: számos dolog vár még feldolgozásra – fogalmazott. Tervezik már a következő kötetet, már csak azért is, mert az Országos Széchényi Könyvtár sorozatként fogadta be a mostanit, számolt be Révész József, a helyi értéktárbizottság elnöke, a kötet szerkesztője. Sok kulisszája van Kőszegnek, a bizottság tizenhetet emelt ki ezek közül.

– Nagy a felelősségünk, hogy az utókornak megmaradjanak – mondta Huber László, majd a könyvtárban történt fejlesztésekről is szólt. Mintha történelmi regényt olvasott volna, úgy haladt a kötettel Tausz István, a Vas Megyei Értéktár elnöke. Külön gratulált a szerzőknek, majd a Vas Megyei Értéktárról beszélt és arról, hogyan illeszkednek ebbe a város értékei. Végül dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Múzeum vezetője, a Vas Megyei Értéktár Testület tagja mutatta be a kötetet, amely a szerzők sorrendjében halad, tematikus egységekkel, van benne család- és intézménytörténet, megjelennek fontos történelmi dokumentumok, műemléképületek és Kőszeg intézményei.

A város gazdag tudományos személyiségekben – a szellemi műhely is értéke a városnak. Dokumentumsort is rejt a könyv – ebbe illeszkedik A Szőlő Jövésnek könyve. A dokumentumok a város folytonosságát mutatják. Rendkívülinek mondta, hogy ennyi tudós, elkötelezett ember van, aki Kőszeg történetével, értékeivel foglalkozik. BTK