Sokszor zárva a park Szombathelyen

Sokan panaszkodnak a Múzeumparkkal kapcsolatban: a hajléktalanok miatt inkább kerülik, de a nyitvatartással is baj van.

Van, aki az interneten panaszkodik, és van olyan, aki bár rendszeresen látogatja a parkot, úgy érzi, nincs minden rendben. Varga Olivér gyakran sétáltatja itt kutyáját. – Én is észrevettem, hogy hétvégén sokszor nincs nyitva a kert, máskor meg zárási idő után is be lehet menni – meséli. Problémásnak tartja azt is, hogy sok a hajléktalan, gyakran a járókelőkbe is belekötnek.

A kapu nyitásáért és zárásáért felelős közterület-felügyeletnek feltett kérdéseinkre dr. Károlyi Ákos jegyző válaszolt.

– Valóban előfordul, hogy a park rendkívüli esetben nem nyit ki, erről a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója dönt. Ennek oka lehet például az, hogy az időjárási viszonyok miatt balesetveszélyessé vált a park. Ilyenkor a múzeum honlapján tájékoztatják a látogatókat. Módosulhat a nyitvatartás akkor is, ha a közterület- felügyelet munkatársainak máshol van feladata – írta dr. Károlyi Ákos, hozzátéve, amint lehetőségük adódik rá, nyitják, illetve zárják a parkot. A jegyző arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatban az utóbbi időben a hivatalba nem érkezett bejelentés.

Kiemelt képünkön: Varga Olivér gyakran jár itt, szerinte a hajléktalanok sok gondot okoznak