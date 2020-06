Sorokpolányi baleset – A ZTE Football Club egyik játékosa is érintett

A zalaegerszegi ZTE Football Club megnevezte a reggeli sorokpolányi balesetben érintett játékosukat, Nikola Mitrovic-ot és az alábbi közleményt adták ki:

Nikola Mitrovic jól van és pályára léphet Kisvárdán.

Csapatunk középpályása, Nikola Mitrovic ma reggel közúti baleset részese volt. Labdarúgónk a védett főúton haladt, amikor egy másik gépjármű szabálytalanul elékanyarodott, és az esős időben csúszóssá vált úton már nem lehetett elkerülni az ütközést.

A legfontosabb információ, hogy Mitrovic nem sérült meg a balesetben, úton van a csapattal Kisvárdára, ahol pályára léphet a keddi mérkőzésen.

A médiában megjelent egyéb hírek, miszerint az autó nem rendelkezett érvényes forgalmi engedéllyel, valamint hogy játékosunk gyorsan haladt, nem felelnek meg a valóságnak.

A balesetben érintett másik személyt vizsgálatra kórházba szállították, de szerencsére ő sem szenvedett sérülést. A rendőrségi helyszínelés délelőtt véget ért.

Korábban írtuk, hogy az alig fél éves luxusautó nem rendelkezett érvényes forgalmi engedéllyel, ezt a klub cáfolta, bár a hivatalos Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) adatai alapján az autó forgalmi állapotánál továbbra is a „Hivatalból ideiglenesen kivonva” szöveg áll.

Azt is szemtanúk állítása alapján írtuk, hogy az autó nagy sebességgel közlekedett, több 50km/h sebességgel haladó autót is megelőzött a településen belül. Ezt továbbra is fenntartjuk, illetve nyilvánosan elérhető kalkulátor alapján hozzátesszük, hogy nedves úton 50 km/h sebességnél a féktávolság nagyjából 30.59 méter, ebből a reakcióidő alatt megtett út 13.89m, a fékút 16.7 méter. Az Audi vezetőjének a kanyarban minimum 50 méterről már észlelnie kellett az elé kihajtó autót.

Felvettük a kapcsolatot is a Vas Megyei Rendőrkapitánysággal is, ahol megerősítették, hogy a ZTE közleményével ellentétben a balesetben személyi sérülés is történt, a helyszínéről egy sérültet szállítottak kórházba a mentők.

A baleset körülményeit a rendőrség igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálja.

