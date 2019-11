Sorversenyek, szűrés és labdajátékok – Családi sportnapot rendeztek a kőszegi iskolában

Szombaton rendezte meg hagyományos családi sportnapját a Béri Balogh Ádám Általános Iskola az intézmény tornacsarnokában. Délelőtt ügyességi feladatokkal, délután pedig sor- és váltóversenyekkel, labdajátékokkal várták a mozogni vágyókat.

Már kora reggel benépesült a tornacsarnok, érkeztek a lelkes tanulók szüleikkel, hozzátartozóikkal és barátaikkal, hogy teljesítsék a hatállomásos pálya sportos feladatait. Kiderült, hogy egy perc alatt ki tudja többször pattogtatni a pingponglabdát, egymásnak a labdát passzolni, a kötelet hajtani. Az ügyességi feladatok között ezúttal szerepelt a célba dobás, a kosárra dobás, valamint a kapura rúgás is.

Persze tétje is volt a versenynek, hiszen a legjobban teljesítő gyerekek és a szüleik jutalmat kaptak a délutáni eredményhirdetéskor.

Azoknak sem kellett elkeseredniük, akik nem nyújtottak kiemelkedő teljesítményt a sportnapon, hiszen mindenki részt vehetett a tombolasorsoláson. A felajánlásoknak köszönhetően sok-sok ajándékot sorsoltak ki. Délután ugyancsak a sporté volt a főszerep. Sor- és váltóversenyekkel, valamint labdajátékokkal várták a szervezők a gyerekeket és felnőtteket. A kiegészítő programok is az egészséges életmód jegyében zajlottak.

Nemcsak kellemes masszázs várta a vendégeket, hanem vérnyomás- és vércukorszint-mérésre is volt lehetőség. A szülők az egészséges ételekről gondoskodtak: rengeteg gyümölccsel, zöldséggel készültek, azt kínálták a sportolóknak. A nyolcadik osztályosok és a szüleik pedig már kora reggeltől szorgoskodtak a büfében, ahol széles kínálat várta a betérőket a különleges süteményektől kezdve a melegszendvicsig, de az ebédre készült gulyás is hamar elfogyott. A családi sportnapon több százan sportoltak az iskolában, ezzel is sokat tettek az egészségük érdekében.

Civil/Virág Zsuzsanna