Sportgálával nyílt meg a Haladás jubileumi éve

Sportgálával nyílt meg szombaton este a Haladás Vasutas Sportegyesület megalakulásának századik évfordulója alkalmából rendezett emlékév. A gála fővédnöke dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, díszvendége Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára volt.

A rangos eseményre a HVSE és a Haladás Futball Kft. vezetői, támogatói és sportolói, valamint a sportegyesülettel kapcsolatot ápoló társadalmi és gazdasági szereplők kaptak meghívást. A gála prof. dr. Sebestyén Ernő hegedűművész játékával kezdődött, aki elárulta: sok időt töltött együtt Németországban Király Gáborral, a Haladás 108-szoros válogatott kapusával.

A köszöntők sorát dr. Hende Csaba kezdte. Kiemelte: kevés olyan város van Magyarországon, mint Szombathely, ahol a helyi közösség ennyire összeforrt volna a sportegyesülettel. Felidézte az alkalmat, amikor édesapja először vitte ki meccsre és megemlékezett arról is, amikor az atlétikai szakosztályban rótta a köröket a pályán. Ma már az új, 15 milliárd forintból épült sportcsarnok méltó keretet ad a sporttevékenységnek, és mivel a jövőben a TAO-támogatás sportlétesítmény fenntartására is használható, lassan közel kerülünk ahhoz, hogy az új csarnok fenntartása nem fog sokkal többe kerülni, mint a régié.

Fekete Péter államtitkár hangsúlyozta: egy sportegyesületnek mind a közösségépítésben, mind a fiatal tehetségek felkarolásában fontos szerepe van. Nem jött üres kézzel: a közönségnek egy tehetséges fiatal artistát hozott. A jubiláló Haladásnak pedig Államtitkári Elismerő Oklevelet adott át, melyet rajta kívül dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is ellátott kézjegyével. A továbbiakban dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere beszélt a sport fontosságáról, amely megtanít küzdeni és tisztelni a másikat, de arra is, hogy veszíteni is tudni kell. Az egyesület – hangsúlyozta – remek sportolóival mindent megtesz azért, hogy városunk nevét messze repítse a világban, s ezért cserébe Szombathelynek is kötelessége, hogy támogassa a csapatot.

A méltatások után Homlok Zsolt, a HVSE elnöke idézte fel azt a száz évvel ezelőtti momentumot, amikor a sport iránt elkötelezett vasúti dolgozók létrehozták a Haladás Vasutas Sportegyesületet. Egy 200×120 méteres területet béreltek a várostól, és négy szakosztályuk volt. Ma 13 sportágban, csaknem 800 sportolóval, a nemzetközi elvárásoknak megfelelő csarnokban működhetnek. Egyvalami azonban nem változott: a kemény munka. Kiemelte: újabb ciklus indul, és sokat kell dolgoznunk azért, hogy utódaink is büszkén tekinthessenek ránk.

Az est díszvacsorával, műsorral folytatódott. Homlok Zsolt elmondta: a jubileumi évben terveznek olyan rendezvényeket is, melyekkel az egyesület kapuit megnyitják az érdeklődők előtt.