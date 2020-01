Sportolásra buzdít Dömötör István, az Aranykorúak Sport Egyesület elnökségi tagja

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) A legjobbaknak kijáró díszoklevél kitüntetését vehette át a közelmúltban a budapesti József Attila Művelődési Központban Dömötör István, az Aranykorúak Sport Egyesület elnökségi tagja, korábbi elnöke.

Dömötör István tagja a Szombathelyi Szív a Szívért Egyesületnek is. Mindkét helyen vezetőségi tagnak választották. Az Aranykorúak Egyesületében sikeres kezdeményezései hagyománnyá váltak. Tíz évig kimagasló eredménnyel szerepelt az egyesület az Ózdi Országos Sportnapokon.

Tagtársait példamutatásával ösztönzi, hogy idős korban is tegyenek egészségükért, a jobb hangulatért. Az ő érdeme, hogy Szombathely, illetve az Aranykorúak nevét megismerhették a szlovéniai Radenciben és a csehországi Plzenben is. Jeleskedik a sportos jellegű városi, megyei versenyek és szellemi vetélkedők lebonyolításában. Jelenleg a megyei szövetség etikai bizottságának is a tagja.