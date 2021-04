Startol a motoros szezon – A téli pihenő után érdemes frissíteni a vezetéstechnikai tudást

Ahogy beköszönt a jó idő, az utakon megjelennek a motorkerékpárosok, ami a közlekedés valamennyi résztvevője számára új kihívást jelent.

Mivel a motorosok többsége szezonális jelleggel közlekedik, mind a motornak, mind vezetőjének fel kell készülnie az új szezonra.

– Több hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is eltompulhatnak a reflexeik, így be kell járatni őket. A kezdeti időben óvatosan kell a használni motorunkat addig, amíg nem szerezzük vissza a rutinunkat. Érdemes a vezetéstechnikai tudásunkat is frissíteni – mondja Dobos Róbert, a Szombathelyi Motorosok Egyesületének elnöke. Hasonlóképpen a motorosok felkészülését tartja az egyik legfontosabb teendőnek Toldi László autós- és motorosiskolai oktató: érdemes egy forgalomtól elzárt helyen tenni néhány kört, akár egy vezetéstechnikai tréningen is részt venni a motorosnak, mielőtt visszatér a forgalomba.

Természetesen a „vas” állapotát is ellenőrizni kell. Nézzük át a jelzőberendezéseket, töltsük fel az akkumulátort. Vizsgáljuk meg a fék állapotát, és célszerű az üzemanyag-ellátó berendezést is szerelővel átnézetni, a tavalyról bent maradt benzin ugyanis könnyen megtréfálhat bennünket. Az oktató szerint ezenfelül a lánc olajozását, feszességét is ellenőrizni kell, a legfontosabb azonban a gumik állapota. Ha nem elég mély a mintázat, csökken a gumi vízkiszorító képessége, a motor felúszik a víz tetejére, és repül. Túlságosan öreg gumival se induljunk el, mert az anyag idővel bekeményedik.

Ha tíz fok alatt elindulunk, fokozottan figyeljünk arra, hogy az aszfalt ilyenkor még hideg, és ezen az ugyancsak hideg gumi – amíg el nem éri az üzemi hőfokot – könnyen megcsúszik.

– Az autósoknak ilyenkor újra hozzá kell szokniuk a jóval kisebb járművek megjelenéséhez – említi Róbert. – Mi, motorkerékpárosok a közúti közlekedés védtelen képviselői vagyunk, a testünket nem védi karosszéria, biztonsági öv, légzsák. A bukósisakot egy esetleges baleset, esés után mindenképpen szükséges ellen­őrizni, hogy megfelelően el tudja-e még látni a védelmet. Fontos a megfelelő szellőzésű, protektorokkal ellátott ruha, motoroscsizma (magas szárú cipő) és a kesztyű.

– A motorosnak nagyon előrelátóan kell közlekednie – erősíti meg Toldi László oktató. – Azt szoktam mondani: úgy kell motoroznunk, mintha láthatatlanok lennénk. Nem minden autós vesz tudomást a kétkerekűekről. Ilyen jellegű veszélyhelyzetben csak saját magunk képességeiben és motorunkban bízhatunk.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint tavaly a motoros balesetek elsősorban gyorshajtás és a megfelelő követési távolság be nem tartása miatt következtek be. Nyilvántartásaik szerint 2020-ban 2019-hez viszonyítva a motoros balesetek száma kismértékben csökkent. Tavaly a megyében nem volt halálos kimenetelű közlekedési baleset, amelyet motorkerékpár-vezető okozott.

Kiemelt képünkön: A fotó egy szilveszteri motoros felvonulás előtt készült 2019-ben