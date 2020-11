Startra kész a báziskonyha

A jövő héten már tudja fogadni az étkezőket a báziskonyha, jól halad a korszerűsítés a Batthyány-iskolában is.

Új üst, új mosogatógép és a hűtő is új: a teljesen felújított konyha modern felszereléseket is kapott a jánosházi báziskonyhán. Az épület energetikai felújítása két hete kezdődött meg, az őszi tanítási szünetben is gőzerővel dolgoztak. A konyhafelújítást finanszírozó legnagyobb, több mint 228 millió forintos energetikai program másik helyszíne a Batthyány-iskola, ott a kazáncserével kezdték a munkát.

– Az évi több millió forint fűtésköltség a 40 vagy akár a 30 százalékára csökken, ezt mondták a szakemberek – számolt Kiss András polgármester. Február végére kell végezni, de valószínűleg a határidő előtt befejezik az iskolarenoválást.