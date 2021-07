Súlyos balesetből épült fel a férfi, ámokfutó a 8-ason, kigyulladt a kőszegi Panoráma Hotel – Ez történt a héten Vasban

Összegyűjtöttük az elmúlt hét nap legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.

Saját maga ellen kellett küzdenie a szombathelyi férfinek súlyos balesete után

A közösségi oldalt böngészve vettünk észre egy érdekes bejegyzést, amit Tóbiás Zsolt osztott meg. Leírta balesete utáni felépülését és köszönetet mondott orvosoknak, ápolóknak, gyógytornászoknak egyaránt, senkit sem hagyva ki a sorból. Ritkán olvasni ennyire pozitív szöveget, miközben Zsolt sokszor a poklok-poklát élte át gyógyulása, rehabilitációja során. Felkerestük, hogy mesélje el a teljes történetet.

Az egész 2021. április 19-én kezdődött, amikor Megyehíd előtt megcsúszott a vizes úton, nem ment gyorsan, de azon a szakaszon rossz volt az út és egyszer csak megindult az autó eleje. A baleset pillanatában az jutott eszébe, miért vele történik mindez és hogy került oda. Kivonultak a tűzoltók, a mentők. Amikor kiemelték az autóból az „iszonyat fájt”, soha nem felejti el. A csípője kiugrott – még aznap a helyére tették -, két bordája eltörött és kiharapta néhány fogát, de a legsúlyosabb a medencetörése volt. Viszont a pozitivitása újra a régi, félig viccesen hozzáteszi: „Szerencsére nagyon jó a csontozatom, gyorsan forr mindenem.” A teljes cikket ITT találja!

Anyakoca a malacaival együtt jelent meg az egyik kőszegi benzinkúton

A közösségi oldalon bukkantunk rá a bejegyzésre, amelyben azt írják, hogy malacok jártak az egyik kőszegi benzinkúton. Egy képet is mellékeltek a poszthoz. Ahogy a fotón is lehet látni, egy anyakoca hét malacával jelent meg, ami azért finoman szólva sem megszokott látvány.

A bejegyzés alatt a hozzászólásokból az derül ki, hogy valószínűleg a közeli állatsimogatóból szökhettek meg. A történtekről ITT írtunk részletesen.

Teljes terjedelmében lángolt a Panoráma hotel felső szintje Kőszegen

Szerdán este egy nagy kiterjedésű szupercella haladt el Kőszeg mellett, eközben egy villám csapott le a kőszegi Panoráma körúton lévő régi, használaton kívül álló Panoráma hotel tetőszerkezetére. Egy férfi, aki a tűzoltókat értesítette a tűzről, elmondta, hogy nagy csattanást hallott a villámcsapáskor, ezután kiment az udvarra, hogy megnézze, hogy esett-e kár az ingatlanjában, ekkor vette észre a szomszédos hotel felső szintjén lévő ablakokon kicsapó füstöt. Azonnal értesítette a tűzoltókat.

A helyszíni beszámolók szerint még éjjel kettőkor is lángokban állt a kőszegi Panoráma Hotel tetőszerkezete, mostanra azonban sikerült eloltani a tüzet. Csütörtök délelőtt már csak az utómunkálatok zajlottak. A tűzeset összehozta a kőszegieket: Kétszáz éhes ember dolgozott a helyszínen, és felmerült, hogyan tudunk nekik ételt adni. A helyi COOP üzletvezetőjét hívtam azzal, hogy vásárolnánk tőlük alapanyagot. Azonnal kinyitottak, és ugyanilyen gyorsan reagált a Soproni pékség is. A tűzoltólaktanyában készítettünk szendvicseket, éjjel 11 órára fent voltunk az ennivalóval a hegyen. A közelben lakók is hoztak vizet, kávét, frissítőt – tájékoztatta lapunkat Kőszeg polgármestere a vilámcsapást követő széleskörű összefogásról.

Hajszálon múlt az újabb halálos baleset a 8-as főúton – videó

Vérfagyasztó videót tettek közzé az interneten egy újabb eszetlen, záróvonalas előzésről a 8-as főút Veszprém megyei szakaszán, a csehbányai elágazás előtt.

Sok Vas megyei autós is használja az egyébként forgalmas 8-as főút ezen szakaszát. Különösen igaz ez nyáron, hiszen például Balatonfüredre és környékére is ez az út visz a leggyorsabban. A minap történt egy elképesztő eset, ahol Fortuna erősen markolta a sofőr kezét, ugyanis rövid időn belül több frontális ütközést is megúszott. Teljes cikkünket és az esetről készült videót IDE kattintva tekintheti meg.

A videó kikerülése után újabb részletekről is beszámoltunk, előbb egy szemtanú szólalt meg az esettel kapcsolatban, később pedig az ámokfutó feladta magát.

Átutaztunk és megnéztük, hogyan működnek a lazítások Ausztriában

A határon nemcsak befelé, de kifelé is lazaság van. Jó néhány dolog megváltozott péntek óta Ausztriában, kíváncsiak voltunk, mennyire.

A szabályok szerint az alacsony járványügyi kockázatú országokból érkezőknek, mint amilyen Magyarország is, hitelt érdemlően igazolniuk kell, hogy az elmúlt tíz napban kizárólag itt tartózkodtak. Ha ez a bizonyíték nem áll rendelkezésre, 24 órán belül Covid19-tesztet kell végezni. A gyakorlatban ez másképp van. Csütörtökön délelőtt Bucsunál léptünk ki az országból, ahol az osztrák határőr megelégedett a kocsiból megmutatott igazolásokkal. További részleteket ITT talál!

Ilyen buszokkal közlekedhetünk január elsejétől

Ünnepélyes keretek között írták alá a helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséről szóló tízéves szerződést ma délelőtt a városházán. 2022. január 1-jétől a Blaguss cégcsoport végzi a szolgáltatást zömmel új gyártású buszokkal.

A tíz évre szóló szolgáltatási szerződést a szombathelyi házasságkötő teremben látta el kézjegyével a város polgármestere, dr. Nemény András, a szolgáltatást végző Blaguss Hungary Kft. ügyvezetője, Szlávik Gábor, és azt szignózta, az anyacég tulajdonosa, dr. Robert Blaguss is.

Mint arról korábban írtunk, a legutóbbi közgyűlésen egyhangúlag hagyták jóvá a cég pályázatát. A szerződés aláírása után a sajtó képviselői a tervezett flotta egyik járművét, egy Mercedes buszt is megtekinthettek. Teljes írásunkat és a buszokról készült képeket ITT érheti el.