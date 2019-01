Átdöfte egy férfi combját egy vadkan a Vadásánál

Elzárt területen támadt a sebesült vadkan. Mivel a férfi combját teljesen átdöfte az állat agyara, mentőhelikoptert is indítottak a sérülthez.

Súlyosan megsérült egy férfi csütörtökön, amikor egy sebzett vadkan munka közben megtámadta. Úgy tudjuk, a baleset egy, a Vadása-tó mellett lévő, kerítéssel elzárt magánterületen történt. Az esettel kapcsolatban kerestük a tulajdonost is, ám ő úgy nyilatkozott, hogy nem volt baleset. A faluban viszont azt beszélik, hogy nagyon is volt, és ezt igazolta Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt is, aki elmondta, hogy délelőtt tíz óra után öt perccel kapták a riasztást. Elsőként a zalalövői mentők értek a Vadása-tóhoz, ők a sérültet egy terepjáró platóján találták, szerencsére társaival, jó kezekben. A szakember kiemelte: a szerencsétlenül járt férfi már a mentők kiérkezése előtt olyan szakszerű ellátást kapott, ami mindenképpen példaértékű.

Mivel a sérültet sokkal jobb állapotban találták, mint azt remélték, a Szombathelyről időközben elindított mentőhelikoptert visszahívták. Köcse Tamás azonban hangsúlyozta, hogy nem volt alaptalan a mentésirányítók aggodalma, amikor légimentést is kértek, mivel a vadkan agyara teljesen átdöfte a férfi combját, márpedig ott futnak olyan erek, amelyek ha elszakadnak, vagy megsérülnek, annak akár végzetes következményei is lehetnek, az áldozat akár pár perc alatt teljesen elvérezhet. A sérült állapotát a mentők ott helyben stabilizálták, majd a férfit a zalaegerszegi kórházba szállították. Köcse Tamás jó tanácsként elmondta: hasonlóan súlyos sérülés esetén alkalmazzunk nyomókötést, hajtsunk össze egy rongyot és nyomjuk a sebbe, így megállíthatjuk a vérzést.

Gagyi Istvántól, a vasi vadászkamara elnökétől megtudtuk. hogy a vadkant két héttel ezelőtt egy vadászaton sebezhették meg – erről árulkodik az állaton talált lőtt seb – majd a menekülő vad valahogyan bejutott a kerítésen és ott „találkozott” áldozatával, aki, mivel lezárt területen tartózkodott, nem számíthatott rá, hogy egy feldühödött állat nekiront. A vadkant végül egy hivatásos vadász lőtte ki autóból, de még így sem volt könnyű, mivel az állat a vadász autójának is nekirohant, abban kárt is tett.

Ugyan ritka, hogy egy vadat meglőnek, és az el tud menekülni, mivel a hajtók és vadászok rendszerint a sebesült állat nyomába erednek, de időnként – mint most is – megesik, hogy a vad egérutat nyer. A sebzett állat nagyon veszélyes, mivel agresszívvá válik. Minden állat támadhat, amelyik veszélyben érzi az életét, vagy úgy érzi sarokba szorították, de mind közül a vadkan a legveszélyesebb. Arra persze kicsi esély van, hogy egy kerítéssel elzárt területen másnak is hasonló kalandban legyen része, de mint ez az eset is mutatja, nem elképzelhetetlen. A legtöbb baj mégis az erdőben érhet minket. A kamara elnöke elmondta: nem csak vadászidény van, de az agancsozók is most kezdik járni az erdőt, így könnyen tévedhetnek olyan területre, ahol állatok is járnak, amelyek megriadhatnak, agresszívvá válhatnak. Azon túl, hogy az agancsok összegyűjtése törvénytelen, amúgy sem nem tanácsos ilyenkor letérni a turistaútvonalakról, ha az erdőt járjuk – hangsúlyozta Gagyi István, aki szerint, ha mégis összefutunk egy vadkannal, ne csapjunk zajt, ne ingereljük, ne közelítsük meg, hanem csendben, lassan próbáljunk kitérni az útjából.