Súlyosan sérült a szombathelyi baleset egyik résztvevője

Szerdán délután egy Peugeot haladt Szombathelyen, a Petőfi Sándor utcában, ahonnét a jelzőlámpa zöld jelzése mellett balra, a Szily János utcába akart kanyarodni.

Szemből ugyanekkor egy Audi érkezett, de a sofőr figyelmetlen volt és a piros jelzés ellenére a kereszteződésbe hajtott, ahol ütközött a szabályosan kanyarodó Peugeot jobb elejével. A Peugeot vezetője a balesetben súlyos kézsérülést szenvedett, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

A mentés és a helyszínelés idején a Petőfi Sándor utca két forgalmi sávját elfoglalták a roncsok illetve a mentésben résztvevők, emiatt rendőrök irányították a forgalmat. Több autóvezető sem vette figyelembe a rendőri karjelzéseket, emiatt sok veszélyes szituáció alakult ki. Ahogy már több balesetnél is megfigyeltük, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a rendőri karjelzés „felülírja” a jelzőlámpa jelzéseit, és ha a rendőr azt mutatja, hogy el kell indulni, akkor azt a jelzőlámpa piros jelzése ellenére is meg kell tenni. Ugyanígy, ha a rendőr azt mutatja, hogy jobbra vagy balra kanyarodva kell folytatni az útunkat, akkor ezt akkor is be kell tartani, ha a úticélunk esetleg nem erre van. További fontos dolog, hogy a rendőri karjelzések a gyalogosokra és a kerékpárosokra is érvényesek, a gyalogátkelőhelyen is csak akkor lehet átkelni, ha erre a rendőr engedélyt ad.