Szabadság előtt: összegyűjtöttük 2019 összes hosszú hétvégéjét

Idén három szombatot kell beáldozni a hosszú hétvégékért. Május 1. és október 23. is szerdára esik, így ezeknél az ünnepeknél nincs remény a hosszabb pihenőre.

Összegyűjtöttük 2019 összes hosszú hétvégéjét, és az összes olyan szombatot, amikor dolgozni kell, így könnyen megtervezheti mindenki a szabadságait. Ma már egyáltalán nem számít korainak januárban a tavaszra vagy a nyárra gondolni. Évek óta egyre népszerűbb az előfoglalási szezon, és több a first minute akció. Minél előbb foglalja le az útját az előfoglalás időszakban, annál kedvezőbb lesz az ár is: januárban lényegesebb nagyobb a kedvezmény a nyaralásra, mint februárban vagy márciusban.

Érdemes figyelembe venni azt is, hogy ha egy szállodának jól sikerül az előfoglalási időszak, és sok szobát értékesítenek, bármikor véget vethetnek az akcióknak.

Januárban és februárban nem lesz hosszú hétvége, az első háromnapos pihenési lehetőség március 15-étől 17-éig, péntektől vasárnapig tart majd. Alig több mint egy hónappal később pedig jön az első négynapos hosszú hétvége is, ami április 19-étől 22-éig, nagypéntektől húsvéthétfőig tart, köszönhetőn annak, hogy 2017-ben megszavazta az Országgyűlés, hogy nagypéntek is munkaszüneti nap legyen. Miután május 1-je idén szerdára esik, nincs esély a hosszú hétvégére, csak egy kis hétközi pihenésre. Június 8-ától 10-éig, szombattól pünkösdhétfőig azonban ismét háromnapos lesz a hétvége. Augusztus 10-én, szombaton kell ledolgozni az augusztus 19-i hétfőt, cserébe viszont kapunk egy újabb négynapos hosszú hétvégét: augusztus 17-étől 20-áig, szombattól keddig. Október 23. szerdára esik, így itt megint nincs remény a hosszabb pihenőre, viszont november 1-jétől 3-áig, péntektől – mindenszentek napjától – vasárnapig ismét kapunk három napot egybe. Szükségünk is lesz a pihenőre, mivel december első két szombatja munkanap, december 7-én a december 24-i keddi munkanapot, míg december 14-én a december 27-i pénteki munkanapot kell ledolgozni. Így jövő karácsonykor lényegében végig szünet lesz: bár a december 23-a – hétfő – munkanap, december 24-étől 29-éig, azaz keddtől vasárnapig tart a szabadnapos időszak.

Ha a tavalyi évvel összehasonlítjuk az ideit, akkor hosszú hétvégék szempontjából erősebb volt 2018. Ennek azonban ára is volt, hiszen hatszor kellett dolgozni szombaton, míg idén csak háromszor kell majd, ráadásul a tavalyi ötnapos karácsony idén hatnaposra bővül. Ezt érdemes is lesz kihasználni, a 2019. december 21. és a 2020. január 1-jéig tartó időszak 12 naptári napot ölel fel, amelyre mindössze három munkanap esik, vagyis 12 nap pihenésre csak három nap szabadságot kell beáldozni. A pluszszabadságban reménykedők is fellégezhetnek, az idén ugyanis egyetlen munkaszüneti nap sem esik hétvégére.

