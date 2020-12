Szakértőt kérdeztünk, hogyan védhetjük ki az elsivárosodást, ha az idén máshogy zajlik a karácsony

Az idei karácsonykor sok minden nem valósulhat meg úgy, ahogy azt megszoktuk. Hogyan védhetjük ki az elsivárosodást, a kedvetlenséget, ha az idén máshogy zajlik az adventi készülődés, és talán karácsonykor sem láthatjuk szeretteinket?

Vörös Orsolya, a Szombathely és Járása ­Egészségfejlesztési Iroda pszichológusa számos megküzdési lehetőséget említ, érdemes az egyéniségünkhöz közel állókból néhányat kipróbálni. Így akár gazdagodást is hozhatnak az előttünk álló hetek. – A jelenlegi helyzetben az advent és a karácsonyi ünnepkör a legtöbbünk számára nehéz időszak, de egyúttal jó alkalom lehet arra, hogy áthangoljuk a saját érzéseinket és akár épp most egy új rituálét alakítsunk ki – mondja.

Komoly kihívás a magány

Most azonban nagyon sokan beszorulunk a négy fal közé, nem tudunk eljutni a szeretteinkhez. Így ez most egy közös vonás, nem vagyunk egyedül a magányosságban. A szakember szerint van már tapasztalatunk az első hullám adta karanténból, a húsvéti időszakból arra, hogy a távolság nem jelent akadályt, hogy együtt ünnepelhessünk szeretteinkkel. Az internet jó alternatíva, hogy csatlakozzunk azokhoz, akikkel együtt szeretnénk lenni. Az online térben ugyanúgy megoldható egy találkozás, mint személyesen.

Készülhetünk együtt az adventre, sőt leülhetünk együtt vacsorázni akkor is, ha ki-ki a saját otthonában teríti meg az asztalt. Fontos, hogy rugalmasan álljunk hozzá és használjuk ki ezeket a lehetőségeket, még ha kissé ódzkodunk is tőle. Mindenkinek lehetnek kreatív megoldásai a krízisek utáni továbblépésre. Fontos, hogy megtanuljunk magunkról kreatívan gondoskodni.

– A kreativitást – magyarázza a pszichológusnő – kétféle értelemben is használhatjuk. Egyrészt úgy, hogy ténylegesen valami új alkotó tevékenységet tanulunk meg, amiben örömünket leljük. De értelmezhetjük úgy is, hogy kreatívan állunk az új helyzethez, hogy beállítjuk magunkat egy másfajta gondolkodásra. Átírjuk a negatív érzéseinket, áthangoljuk magunkat, átfogalmazzuk az ünneppel kapcsolatos gondolatainkat. A változások az életünk részei máskor is, most egy kicsit a külvilág is rátesz erre. Ez pedig hozhat valami mást, valami újat.

A rituálék hasznosak

Kimutatott tény, hogy a rituálék segítenek, hogy kifejezzük önmagunkat, érzéseinket. Milyen új rituálékat hozhatunk be az életünkbe? Cserélhetünk a családtagokkal online térben recepteket, és meg is süthetjük a süteményeket együtt. Megtanulhatunk egy új online játékot is, amivel akár egy új közösséghez is csatlakozhatunk. Kreatívak lehetünk az emlékeinket illetően, kollázsba rendezhetjük régi fényképeinket. Érdemes most átbeszélnünk régi emlékeket, ezzel erősítve a generációk közti kapcsolatot. Itt lehet az ideje a naplóírásnak, az érzéseink kiírásának. Fontos most a befelé fordulás, hogy önmagunkban találjuk meg az ünnepi varázslatot.

Gyógyító érzés a hála

Kérdezzük meg magunktól mindennap: miért lehetek hálás az életben, mit kaptam, mit éltem át? A nehéz időszakban felerősödhet az önzetlenség, a segítőkészség. Adományozzunk, vállaljunk önkéntes munkát!

A segítés visszafelé is hat, jobban érezzük magunkat.

Fontos az érzelmek kimondása. – Ahhoz, hogy túllendüljünk egy nehéz időszakon, a negatív érzéseinket meg kell élnünk. Ennek most itt van az ideje. Sokunkat ért mostanában valamilyen formában veszteség. Fejezzük ki bátran a ­rossz érzéseinket, félelmeinket, ezek szükségesek, ők a mi védő funkcióink, és fogadjuk el őket másoktól is! Valljuk be, hogy ez egy stresszes időszak, most megengedhetjük magunknak a negatív érzéseket.

Ezt elfelejtettük az elmúlt években, mert mindenki azt mondta, hogy légy kemény, lépj túl rajta, ne törődj vele… ez nem így van. A lélek igenis gyászol és szüksége van arra, hogy a feszültségeit, a félelmeit megélje, megtapasztalja. Helyén van az, ha valaki rosszabbul érzi magát a kelleténél. Lehet sírni is. A félelem, az aggodalom velünk született érzések. A kreatív öngondoskodásban, fejlődési előrelépésben visszajöhetnek ezek az érzések.

– Ebben a járványidőszakban a közösségiesség a lényeg – magyarázza Vörös Orsolya. – Egy katasztrófahelyzet közepén vagyunk, ami nemcsak az egyénnek, hanem a közösségnek, a világnak is a katasztrófája. Nem egyedül kell megküzdenünk vele, rajtunk kívül több millióan vannak ebben a helyzetben. Ez a tudat hatalmas erőt adhat.

Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nem tud megküzdeni az őt ért nehézségekkel, akkor bátran keressen fel szakembert, aki megfelelő támogatást tud nyújtani, illetve éjjel-nappal hívhatja az ünnepek alatt is végig ingyenes 116-123-as segélyvonalat.

Kiemelt képünkön: Vörös Orsolya szerint tény, hogy a rituálék segítenek