Szalagavatót tartottak a premontreisek (Fotógaléria)

A hagyományoknak megfelelően a sportháznál gyülekeztek szombaton este a diákok, családtagjaik és barátaik. Az MSH épülete hamar megtelt, de még a kezdés előtt néhány perccel is siettek befelé a csúszós térkövön a meghívottak.

A galérián is hatalmas volt a tömeg, az egyik asztal körül kisebb vita is kialakult. Egy elkeveredett névtábla miatt nem volt tisztázott, kit is illetnek a székek. Végül mindenki megtalálta a helyét és este hat órakor kisfilmvetítéssel elkezdődött az ünnepség.

Ezután a négy végzős osztály bevonult a nagyterembe, majd a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium igazgatója, Véghné Busics Hilda mondott beszédet. Emlékeztette a diákokat, hogy hamarosan lezárul életük egy szakasza, erre a folyamatra az érettségi vizsga teszi fel majd a pontot. Ezután felelős döntéseket kell hozniuk a jövőben. Hozzátette: az értettség ennek ellenére nem szalag, vizsga vagy életkor kérdése. Akkor válunk azzá, ha meg tudjuk magunkban szilárdítani a gyermekkorunkból hozott értékeket. Azt mondta, nem a tökéletes frizura, ruha, kiegészítő vagy előadás a fontos ezen az estén, hanem hogy együtt örülhet mindenki a szeretteivel.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy Nikolett végzős diák is megtartotta ünnepi beszédét, majd megáldották a szalagokat. Ezután az osztályfőnököknek az igazgatónő tűzte fel azokat, végül a diákok következtek. Az osztályok természetesen ünnepi előadással is készültek az estére.

HIRDETÉS HIRDETÉS