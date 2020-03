Szalonkázással nyit a szezon Csepregen

Azt mondják a vadászok, gyenge az idei szalonkahúzás, mert az enyhe tél miatt a vonuló madarak el sem mentek. Pedig északon van a költőhelyük a nyirkos, vizes tundrákon. Ősszel vonulnak délre, ilyenkor viszszafelé. Részt vettünk egy szalonkamonitoringon.

Az idei téli hajtásokban – fácánozásban, vaddisznózásban – sok szalonkát lehetett látni, ezért gyengébb a húzás, az itt telők már odébbálltak. Kevés az esély az élményre, de a vadászok között van néhány rettenthetetlen, aki képes csak a remény kedvéért is naponta kimenni, lesben állni. Szereti ezt a passziót, a teljes kiszámíthatatlanságban várni a különleges, ritka percre, éberen fi gyelni a madárkák hirtelen rebbenését, és pláne képessége is van, hogy gyorsan reagáljon. Nagy öröm szalonkát lőni, de csak megpillantani is. Az erdőlátogatások után boldogan sorolják egymásnak azt is, hogy egy-egy alkalommal ki hányat látott alkonyatkor. Az erdei szalonka napszállta előtt reppen fel a bokrokból, sebesen húz el, libben, illan, épp csak észre lehet venni, pár pillanat az egész.

Horváth József meséli, hogy a társaival mennyire felélénkülnek, ha „zwicket” látnak, vagyis párban repülő szalonkát. Parasztdublénak mondják, ha egy lövéssel eltalálják mind a kettőt, sima dublé, ha a jobb puskacsőből kilövik a hátsót (akkor az első még nem ijed meg), a bal csőből az elsőt. Ez csak olykor és csak keveseknek sikerül. A két világháború között volt szokás, hogy az urak Szlavóniából egész a Mátráig kísérték ezeket a madarakat. Vonattal utaztak utánuk, amerre mentek, így akár két hónapig is tartottak maguknak szalonkavadászatot. Régen „klopfolva” vadásztak a madárra, kutyákkal hajtották fel a bokrokból, úgy lőttek rá, ezt ma már nem teszik.

Napjainkban az EU-s szabályok miatt párzáskor tilos szalonkára vadászni, csak monitoringozás van, vagyis mindössze néhányat lehet lelőni – az itteni nyolcezer hektáron nyolcat. El kell küldeni mintának a jobb szárnyat a gödöllői egyetemre, minden madárról kitöltve egy nyomtatványt, ezek alapján megrajzolják a vonulási térképet. A Répcevölgye Vadásztársaság területén két monitoringpont van: a csepregi régi gyümölcsösben és az acsádi szőlőhegyen. A terepjárók most a csepregi almás felé kanyarognak az eső áztatta girbegurba utakon, a mély sárban lélekrengető barázdákat szántottak az autók. A vadászok beállnak a választott helyekre, várunk.

Nagy hideg van, nincs tavaszillat, nincs madárzsivaj, a rigó is elhallgat. Lassan sötétedik, piszszegve-korrogva reppen egy szalonkapár, majd még egy: keringőznek, játszanak, tőlünk pár méterre húzza ki a kakas hosszú csőrével a földből a gilisztát. Aztán megint szalonka libben az alkonyat hasította tájon, Doma Lajos vadászmester lekapja a válláról a puskát, és lő. A szalonka lehull a magas fánál az égből, érte megyünk zseblámpával. Vége a napnak, fácánkakas kakatol. A téli nagy vadászatok után szalonkázással kezdődik az új szezon.