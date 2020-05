Számos biztonsági intézkedést kell majd betartaniuk a vendéglátóhelyeknek Ausztriában

Május 15-én újranyitnak az éttermek, a kocsmák, a kávéházak és a fagyizók is Ausztriában.

A burgenlandi vendéglátóhelyek az újranyitásra készülnek ezekben a napokban. A felsőpulyai Domschitz vendéglő az elmúlt időszakban nem vállalt kiszállítást, a március óta eltelt időszakot kisebb felújításokra használták fel – informál az orf.at.

– Mi próbálunk megfelelni mindennek, amit előírnak, aztán, hogy megéri-e így nyitva maradni, az majd kiderül – mondta Jagodics Tamás, a Domschitz vendéglő vezetője.

– Gazdaságilag sokaknak nem megy jól- ez világos, ha a bevétel jelentősen csökken. Burgenlandban jelenleg öt vendéglátóhely jelentett csődöt – fogalmazott Helmut Tury, a Burgenlandi Gazdasági Kamara Vendéglátóipar részlegének vezetője.

– A Kamara minden vállalkozás számára egy mappát bocsát rendelkezésre, amiben meg tudják nézni a szabályozásokat – tette hozzá Tury.

A szabályozások között szerepel, hogy a pincéreknek szájmaszkot kell hordaniuk. A maszk használata érvényes a konyhában is, ha a dolgozók nem tudnak legalább egy méteres távolságot tartani egymástól. A vendégeknek asztalt kell foglalniuk, a vendéglátóhelyen csak maszkban közlekedhetnek, amit az asztaluknál levehetnek. Az asztalra nem helyezhetnek olyan tárgyakat, amit a vendégek közösen használnak. Maximum négy felnőtt és a gyerekek ülhetnek egy asztalnál és asztalokat úgy kell elrendezni, hogy minimum egy méterre legyenek egymástól, a szabályok pedig a kerthelyiségekben is érvényesek. A nyitvatartás is változik, a vendéglátóhelyek reggel 6 és este 11 óra között tarthatnak nyitva.