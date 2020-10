Számvetés: mire használta fel az eltelt tizenkét hónapot a baloldali városvezetés?

Büntetőfeljelentések, vitatott megbízási szerződések, „bizalmi alapon” történt kinevezések, valamint a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzet jellemezte dr. Nemény András polgármester és a baloldali összefogás önkormányzati választások óta eltelt első évét. Összegyűjtöttük az eltelt tizenkét hónap legvitatottabb döntéseit.

Jó kondíciókkal vette át a város kulcsát tavaly októberben a baloldali Éljen Szombathely Egyesület, miután dr. Puskás Tivadar 9 éves polgármesteri munkája végén 13 milliárd forint lekötött és mintegy 3 milliárd forint szabad pénzeszközzel adta át az önkormányzatot. Az előző városvezetés számos európai uniós projektet készített elő és beruházást indított el, amelyek az elmúlt egy évben zárultak le, vagy éppen léptek kivitelezési szakaszba. Ilyen például a Benczúr és az Aréna óvoda felújítása, az Egészségügyi Alapellátó vagy a mellette tervezett új bölcsőde építése, a Víztorony rekonstrukciója, vagy a kerékpárutak milliárdos nagyságrendet el-érő fejlesztése is.

A héten az ötéves önkormányzati ciklus második évét kezdte meg dr. Nemény András és csapata. A polgármester munkáját három alpolgármester, három tanácsnok mellett 23 fős polgármesteri kabinet is segíti, a közgyűlésben pedig az egyesület frakciója garantálja a szavazati többséget. Milyen célokra, programokra használták fel a megszerzett önkormányzati hatalmat az elmúlt 12 hónapban? – erre is kerestük a választ.

Vezetőcserék, megbízási, tanulmányi szerződések

Sűrűre sikerült már az első néhány hónap, miután több cég élére új vezetőt választott a baloldali frakció. Kovács Előd, a polgármester kabinetfőnökének felesége a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezetője lett. Ugyanennél a cégnél projektmenedzserként részmunkaidős viszonyban Tóth Kálmán frakcióvezető is helyet kapott. A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft. éléről menesztették Gál Sándort, helyette Jagodits Rómeót választották ügyvezetőnek. Később ennél a cégnél kapott sales event menedzserként pozíciót László Győző alpolgármester felesége. Egy év sem telt el, szeptember végén már arról írtunk, hogy Jagodits Rómeó közös megegyezéssel távozik a cég éléről, október 1-je óta Kovács Cecília irányítja a kft.-t.

A Szomhull Kft. élére is új ügyvezetőt neveztek ki tavaly, a Momentum egykori országgyűlési képviselőjelöltjét, Taoufik Rolandot bízták meg a cégvezetéssel. Később vele tanulmányi szerződést is kötött az önkormányzat. A koronavírus-járványban polgármesteri hatáskörben hagyta jóvá Nemény András a társaság üzleti tervét, amiben szerepelt, hogy Taoufik februártól 30 hónapon keresztül részt vesz egy mérlegképes könyvelői tanfolyamon. A megállapodás szerint a képzés és az azt záró vizsga díja összesen 265 ezer forint – mindezt az önkormányzat fizeti.

Júniusban írtunk arról, hogy Horváth Soma alpolgármester féltestvére, Farkas Bálint az önkormányzat egyik cégénél, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft-nél lett létesítmény-üzemeltetési vezető.

Azt is tudjuk, hogy az Ungár Péterhez köthető online portál főszerkesztőjét, Farkas Balázst tavaly november óta szakmai tanácsadóként foglalkoztatja a szombathelyi médiaközpont, kötetlen munkaidőben havi bruttó 500 ezer forintért. Marton Zsolt korábbi alpolgármester (a tavalyi választáson a Pro Savaria egyik képviselőjelöltje) pedig a Vásárcsarnokkal kötött megállapodást a többi között cooking showk bemutatására, ezért havonta 500 ezer forintot kap. Mindezekre azonban kevés fény vetült az országos botránnyá dagadó ügyek mellett.

Keressük az 1000 új parkolót és az 1000 új fát

„Reális és megvalósítható lehetőség, amire megfelelő anyagi forrást is elkülönítettünk, az 1000 parkoló építése egy év alatt. De mindezek mellett vállaljuk 1000 új fa ültetését is a városban egy éven belül” – nyilatkozta az önkormányzati lapnak a választás előtt Nemény András.

A szombathelyi közgyűlés júniusban tárgyalta az 1000 parkoló programot. Az előterjesztés mellékleteként közzétett táblázatból megtudtuk: 2020-ban 1000 helyett 154 parkoló épült meg Szombathelyen.

A 1000 fa program megvalósítása is várat magára, a legutóbbi sajtóhírek szerint az erre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

Hiába baloldali a városvezetés, a fű csak nő

Szintén sarkalatos kérdés volt a választási kampányban a közterületek gondozottsága. A többi között új gépek beszerzésével próbált úrrá lenni a gazkérdésen a szombathelyi városvezetés, és a hivatalos kommunikációs szerint a városban már három hét alatt körbeérnek a fűnyírók. Hiába az igyekezet, szerkesztőségünk is számos olvasói levelet, fotót kapott arról, hogy Szombathely bizonyos városrészein hogyan burjánzott el a gaz. A legutóbbi közgyűlésen pedig ismét komoly szócsata alakult ki arról, hogy az egy évvel ezelőtt, egymilliárd forintos beruházásból átadott Sportliget területén (a sportpályák és a sétányok mellett) bizony lehangoló látványt nyújtanak a gazban álló részek.

Egy év alatt három utcában újítottak fel az utat

„Szombathely a saját pénzéből és költségvetéséből(!) az idei évben három utcát újít fel közel 300 millió forintból a déli városrészen” – mondta Horváth Soma a napokban közzétett önkormányzati videóban, ami a városvezetés elmúlt évét hivatott bemutatni. Majd így folytatta: „Közben pedig az idei évben 2,5 kilométernyi gyalogjárdát újítunk fel 18 helyszínen Szombathelyen.”

Egyelőre csak költői a kérdés: a választók vajon így képzelték-e annak a kampányígéretnek a megvalósítását, miszerint egy évben legalább egymilliárd forintot fordítanak (csak) útfelújításokra, és ezzel eltüntetik a város kátyúit.

Új parkolási rendszer: emelték a tarifát

Fogalmazhatunk úgy, nem verték nagydobra, hogy augusztus 1-je óta a piros zónákban óránként drágábban, 400 forintért állhatunk meg – erről írtunk szeptemberben. Cikkünk alatt több tucat, elégedetlenségének hangot adó kommentelő mondta el véleményét. Az új parkolási rendszer, finoman fogalmazva, nem tükrözi a választási ígéretet – a szombathelyi lakcímmel rendelkező autósok a sárga és a zöld zónában az első két órában ingyenesen parkolhatnak. A módosítás hatásairól egyelőre keveset tudunk, egy biztos: a magasabb tarifáért a sárga zónában plusz egy, míg a zöld zónában plusz két órát térítésmentesen várakozhatunk.

Létezik-e a politikai hála?

A Pro Savaria egy listás képviselői helyet szerzett az önkormányzati választáson, a közgyűlésbe Molnár Miklós ült be. Közgyűlési tagsága azonban ezúttal csak pár hónapra szólt, hiszen az első döntések között határozott arról a baloldali többség, hogy kezdeményezi a Vasivíz Zrt. éléről Kohuth Viktor eltávolítását, helyette Molnár Miklóst javasolták vezérigazgatónak. Országos portálok ugyancsak foglalkoztak a témával, már csak azért is, mert közismert, hogy 2019 elején a közgyűlésben a többséget Molnár Miklós szavazatával szerezhette meg a baloldali frakció.

Másfél milliós bírság és közigazgatási perek

A Vas Népe tavaly novemberben írt arról: aggályos lehet Molnár kinevezése a Vasivíz élére, mert nem felel meg jogszabályi feltételeknek: hiányzik a víziközmű-szolgáltatásban szerzett ötéves szakmai tapasztalata. A városvezetés akkor azzal érvelt, egyrészt nincs szükség a víziközmű-szolgáltatásban szerzett tapasztalatra a kinevezéshez (miután a cég több más vezetőjének ez megvan), másrészt ha kell is, Molnár Miklós azt megszerezte felügyelőbizottsági és alpolgármesteri munkája során. A szombathelyi közgyűlés javaslatát végül – mondhatjuk úgy – erőből vitte át a zrt. taggyűlésén a városvezetés, így 2020. január 1-jétől Molnár Miklós lett a társaság vezérigazgatója. Nem sokkal később a cégnél havi bruttó 400 ezer forintért marketingmenedzseri pozícióba került Koczka Tibor is.

Összeférhetetlenség miatt Molnár lemondott képviselői mandátumáról, helyét Koczka Tibor foglalta el. A Vasivíz Zrt. életében a május hozott újabb fordulatot. Molnár Miklós vezérigazgatói fizetését május 1-jétől 1,5 millió forintra emelték. Emellett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a hónap végén hozott határozatot, amelyben megállapította, hogy Molnárnak nincsen meg a vezérigazgatói pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalata. Amellett, hogy a hivatal másfél millió forint büntetést szabott ki a vasi vízszolgáltatóra, arra is kötelezte a céget, hogy gondoskodjon új vezérigazgató megválasztásáról. A Vasivíz Zt. által indított peres eljárások sora egyelőre még nem ért véget, azok a Fővárosi Törvényszéken és a Kúrián is ítélethozatalra várnak. A városvezetés máig kitart amellett, hogy szakmailag és jogilag helytálló döntést hozott, a MEKH határozatában foglaltaknak ennek ellenére augusztusban eleget tettek: visszahívták Molnár Miklóst a Vasivíz éléről. Szeptember 28-ától a társaság korábbi műszaki igazgatója, Krenner Róbert látja el a vezérigazgatói feladatokat.

Téves kártyahasználat és büntetőfeljelentések

Február elején a Vas Népe robbantotta a hírt: a Szombathelyi Médiaközpont NKft. felügyelőbizottsága kezdte el vizsgálni: miért használták a többi között egy siófoki wellness-szállodában és egy budapesti hotelben a cég bankkártyáját. Az ügy miatt Nemény András soron kívül belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el. Ennek végén pedig büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Szombathelyi Rendőrkapitányságon. Az ügyben jelenleg a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság nyomoz. A polgármester javaslatára a közgyűlés visszahívta az egy évvel korábban megválasztott Halmágyi Miklóst a médiaközpont ügyvezetői székéből. A céget megbízott ügyvezetőként szeptember végéig Török Tibor irányította, október 1-jétől került ide is új vezető Némethy Mária személyében. A szeptemberi közgyűlésen téma volt az is: míg a médiaközpont költségvetése 2019-ben megállt 115 millió forintból, 2020-ban az önkormányzati televízió és újság fenntartása 176,5 millió forintba kerül.

A Savaria Szálló eladása ügyében ugyancsak büntetőfeljelentést tett Nemény András. Ismert, még a 2019-ben a kampányban polgármesterjelöltként jelentette ki: „Vegye meg a város a Nagyszállót!” Decemberben a felszámoló cég meghirdette eladásra az emblematikus épületet, amire érvényes ajánlat érkezett. Januárban rendkívüli közgyűlésen kellett dönteni: megveszi-e a város a Savaria Szállót vagy sem. Akkor a baloldali többség úgy döntött, a kampányígéret beváltásának még nincs itt az ideje, nem élt az önkormányzat az elővásárlási jogával. Hónapok teltek el, az ingatlan tulajdoni lapján azonban nem jegyeztek be új tulajdonost, ezért a közgyűlés döntése alapján Nemény András büntetőfeljelentést tett az ügyben felmerülő csalás, illetve gazdasági csalás bűntettek gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Ez az ügy azonban úgy tűnik, lezárult. „A büntetőeljárásban a nyomozást 2020. október 13-án a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya bűncselekmény hiányában megszüntette” – tájékoztatta tegnap szerkesztőségünket Cser Zsófia mb. sajtóreferens.