Szánt szándékkal fejbe lőttek egy házi cicát Szombathelyen

Légpuskával lőttek meg egy gondozott házi macskát a Parkerdőben, méghozzá nem véletlenül, hanem szemtől szembe. A gazdája feljelentést tett a rendőrségen

A Mogyoró névre hallgató cicát precízen eltalálták, körülbelül egy-másfél méterről szemközt lőtték. A szándékosságot mutatja a becsapódás mértéke, és ahogy megállt a koponyájában – tudtuk meg a gazdájától, T. Alexandrától, aki kérdésünkre azt is elmondta, arra gyanakszik, hogy valaki ennivalót tett ki, hogy odacsalogassa, mert csak így kerülhetett ilyen közel hozzá, és szembe vele.

– Hét éve lakom a párommal a Parkerdőben életvitelszerűen. Hét év alatt soha senki nem bántotta. Mogyoró brit rövidszőrű cica, úgy hajította be ide valaki. Gondoskodtunk róla, ahogy a többi állatunkról is, nemcsak cicáink, két lovunk is van. Mogyoró szabadon élő macska, csatangol, de ha szólítom, azonnal ott terem, az egykilométeres körzetét nem szokta elhagyni. Három hete is rálőtt már valaki, de a golyó csak súrolta, nem tudtam bizonyítani. Szerdán úgy találtam rá, hogy vérzett a szeme, az orra… A röntgenfelvételen is látszik, a golyó megállt a cica szeme és az agya között, az állatorvos szerint művészi pontosság kellene, hogy el tudják távolítani úgy, hogy túlélje. A papírján „légpuska” szerepel, de nem biztos, hogy az volt. Egy másik cicámat valaki decemberben megmérgezte, akkor is tettem feljelentést, de nem történt semmi. Nemrégiben valaki nyíllal belőtt egy másik parkerdei ház ablakán.

Alexandra nem tud arról, hogy haragosa lenne. Úgy véli, ez nem neki szól, hanem az állatnak, és egyébként a környéken sorra tűnnek el a macskák. Nem érti, ha az egész Parkerdő be van kamerázva, hogyhogy mégsem lát senki semmit.

A felháborító eset kapcsán sokan álltak a hölgy mellé, volt, aki bejelentést tett arról, hogy lövést hallott.

Az eset a cica miatt is szomorú – az orvosi ellátása több mint 45 ezer forintba került -, de az eset túlmutat ezen az egy lövésen: hogy lehet az, hogy valaki csak úgy rálő egy háziállatra?

Megkérdeztük a rendőrséget is, hogy a feljelentés után indul-e nyomozás, és arról, miként fordulhat elő, hogy a Parkerdőben valaki csak úgy lövöldöz légpuskával? Még ha van is valakinek fegyvertartási engedélye, szabad-e a Parkerdőben használni a fegyvert? Mit tud tenni a rendőrség a feljelentés alapján? Hogyan tudják korlátozni, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő? Amint válaszokat kapunk, frissítjük cikkünket.