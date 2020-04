Szatyornyi szeretet: élelmiszert adhatunk – A Nemzeti Ifjúsági Tanács kampányához kapcsolódhatunk

A nélkülözők segítésére hív kampányában a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Már Vas megyében is mozgósítanak: bárki csatlakozhat az akcióhoz.

Készíts otthon tartósélelmiszer-csomagot, és egy kedves üzenettel rakd egy szatyorba. A lakhelyed forgalmas vagy szegények lakta részein akaszd fel a zacskót egy kerítésre. Hálás lesz érte, akinek szüksége van rá – szerepel a Nemzeti Ifjúsági Tanács plakátján, amelyen a Szatyornyi szeretet országos kampányt népszerűsítik. Az akciót Vas megyében először Szombathelyen indították el, tegnap vasi delegáltjuk beszélt a kezdeményezésről. Simon Ádám elmondta: Magyarország legnagyobb ifjúsági ernyőszervezeteként a jelenlegi helyzetben elengedhetetlennek tartják a szerepvállalást. Egyrészt olyanokat szeretnének segíteni, akik hirtelen kilátástalan helyzetbe kerültek, akiket átmenetileg vagy akár huzamosabb ideig a koronavírus-járvány okozta munkanélküliség vagy családi problémák sújtanak.

A tartós, nem romlandó élelmiszerekből – liszt, száraztészta, cukor, olaj, konzervek – összeállított, lehetőleg átlátszó és strapabíró zacskót vagy zacskókat bárki elhelyezheti az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület székházánál a Bocskai István körúti bejárat kerítésén vagy olyan frekventált helyeken – ugyancsak a kerítéseken – ahol úgy gondolják, hogy „célba érnek” a szatyrok, megtalálják azokat a rászorulók. Külön köszönik, ha az adományozók arra is szánnak időt, hogy rövid biztató üzeneteket csatolnak a csomagokhoz. Intézmények, civil szervezetek jelentkezését is várják, és tervezik, hogy további gyűjtőpontokat határoznak meg, jelezte Simon Ádám.

Görcz Gyula Csaba, a nagycsaládos egyesület elnöke üdvözölte a kezdeményezést. Mint mondta: a nagycsaládosoknál is megannyi nehézséget okoz a mindennapi élet megszervezése a járványhelyzetben. Bár az ügyeleti rendszer működik az óvodákban, iskolákban, a gyerekek többsége otthon tanul, a szülőknek gondoskodniuk kell az óvodások, iskolások ellátásáról. Egyesületük az időseknek segít a bevásárlásban, receptkiváltásban, postai feladásnál. Az új kampánynak köszönhetően pedig alapvető élelmiszerhez juthatnak az igazán rászorulók.

A szerdai sajtótájékoztatón jelen volt Bődi Lívia, a Szombathelyi Szépítő Egyesület elnöke is – szervezetük is támogatja az akciót, három csomagot állítottak össze és akasztottak fel a kerítésre.