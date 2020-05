Száz fertőtleníthető arcvédő pajzsot kaptak vasi orvosok, a Kiskar utcai rendelőbe is jutott

A borlovagok és a Rotary klub összefogásának köszönhetően mintegy száz arcvédő pajzs érkezett Vas megyébe.

A Kiskar utcai rendelőben szerdán reggel Vigné Horváth Ilona, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének igazgatója az egészségügyi alapellátás nevében köszönte meg az adományt, dr. Jakabovits Adrienn háziorvos pedig elmondta: ha szükség van rá, most is használnak hasonló pajzsokat, de mindig jól jön az utánpótlás, idővel ezek az eszközök is elhasználódnak.

Jelen volt az átadón dr. Kecskés László a Rotary klub tagjaként és az egészségügyi bizottság elnökeként. Az adományokkal érkező Pammer István – aki elnöke az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének és a Szombathelyi Rotary klubnak is – elárulta: az arcvédőket a borlovagrend felvidéki régiója Ózdi Lovagi Székének tagjai postázták, a költségeket felerészben a Rotary, felerészben a borlovagrend állta. Várják a pajzsokkal kapcsolatos visszajelzéseket az egészségügyi szakemberektől, és ha szükség van rá, változtatnak a mostani konstrukción.