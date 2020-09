Százharminc éve működik a hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók egyesülete

Az idén ünnepli megalakulásának 130. évfordulóját Hosszúpereszteg Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. 2014 áprilisától pedig önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltókká váltak – az országban elsőként kapták meg ezt a jogot.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy önkéntes létükre hivatásos egységek nélkül is végezhetnek beavatkozást. Azaz nem kell megvárniuk a hivatásos tűzoltók kiérkezését.

Azért volt erre szükség, mivel Hosszúpereszteg és környéke fehér folt volt a térképen, nem ért ide 25 percen belül a legközelebbi, sárvári hivatásos egység. A ranggal kötelezettségek is járnak. Meg kell lennie a kötelező felszerelésnek, és évente minősítő gyakorlaton kell részt venni. De talán a legnehezebb feltétel az állandó rendelkezésre állás. Bár a tűzoltószertárban nincs folyamatos ügyelet, riasztás esetén legalább négy embernek 12 percen belül bevetésre készen kell állnia. Ezt azonban rendszeresen túlteljesítik, mint ahogy az évi 4500 órás minimális készenléti időt is. Táblázatban vezetik, hogy ki mikor ér rá, és a minimális létszámnál mindig több ember is hadra fogható, ha baj van.

Mindezért az egyesület havonta 200 ezer forintot kap a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól az eszközök pótlására, karbantartására. És hogy mindezt hogyan élik meg?

– Hatalmas dolog az, amikor például Celldömölkön nagy erőkkel műszaki mentéseknél vettünk részt és közben Vashosszúfaluban viharkárt számoltunk fel – mondja Benkő Zsolt parancsnok látható büszkeséggel. Hivatalosan Hosszúpereszteg, Szemenye, Vashosszúfalu, Bögöte és Mikosszéplak tartozik az ellátási területükhöz, de ha kell, hívják őket Káldra, Sótonyba, Mesteribe és a közeli városokba is. Különösen sok kézre van szükség a viharkárok elhárításánál, amiből sajnos egyre több van. Máskor évente harminc alkalommal vonulnak, az idén már most közelítik ezt a számot. Mindkét gépjárműfecskendőjüket felszerelték mindenféle fűrésszel, így nem ijednek meg, ha dől a fa. Ezenkívül van egy terepjárójuk, sőt egy pályázaton traktort is nyertek, így ők gondoskodnak a környék parlagfű-mentesítéséről, sőt télen a havat is ők takarítják el. Persze, „igazi” nagy tüzeknél is helyt kell állniuk. Kemény volt például a mikosszéplaki kazánháztűz, ahonnét több gázpalackot hoztak ki, vagy a szemenyei lőtér, ahol három napon át mindig újragyulladt az erdő…

A 49 tagú tűzoltó egyesület vagy aktívan, vagy eszközeivel ott van a falu minden nagyobb megmozdulásán, sőt, ha hívják őket, a szomszédos településekre is szívesen elmennek.

Flórián napján megkoszorúzzák a védőszent 1994-ben állított szobrát, részt vesznek az egyházi körmeneteken, a szüreti felvonuláson, húsvétkor pedig jó alaposan meglocsolják azokat a hölgyeket, akiknek a hódolója ezt kéri. A szajki főzőversenyt sem lehetne megtartani az ő sátruk és helyszínbiztosításuk nélkül. A falunapokon pedig a hivatalosan elvárhatón felül is mindent megtesznek a tűzoltó munka megismertetése, a tűzvédelem fontosságának hangsúlyozása érdekében. Nem érik be azzal, hogy bemutatják a tűzoltóautót, de még azzal sem, hogy konyhai olajtüzet vagy roncs autókkal balesetet imitálnak. Többször előfordult már, hogy valamilyen humoros miniszíndarabot adtak elő, netán énekeltek vagy táncoltak.

Év közben is folyamatosan ott vannak aktuális információik a falu szeme előtt: plakátokon, a falutévében, a közösségi oldalon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi felületein is gyakran megjelennek ötletes és humoros aktuális bejegyzéseik.

Az utánpótlás nevelésével kapcsolatosan a parancsnok mégsem szolgál jó hírrel. Korábban, amikor még nyolcosztályos iskola működött Hosszúperesztegen, sokkal könnyebb volt a fiatalokat megnyerni a tűzoltás ügyének. Sokat foglalkoztak a diákokkal, akik közül többen kedvet kaptak ehhez a munkához. Akkoriban volt ifjúsági csapatuk, nyerték is sorra a versenyeket. 2010 óta csak alsó tagozat működik a településen, és ez meg is látszik az utánpótláson. Igaz, a piciknek is tartanak hetente szakköri foglalkozásokat, sőt a Mikulás is a tűzoltóktól érkezik. Szükség lenne azonban a tizenévesek bevonására is, amire így, hogy máshova járnak iskolába, nincs lehetőség.

A felnőttcsapat természetesen ott van a felmenő rendszerű versenyeken, meghívásos erőpróbákon, és többször Ausztriában is megmérettették magukat.

A legnagyobb eredménynek azt tekintik, amikor három éve egy meghívásos országos szakmai versenyen az önkéntesek között elsők lettek, és az összesítésben önkormányzati tűzoltóságot is maguk mögé kényszerítettek. Ilyesmire ritkán akad példa.

Az idei 130 éves évfordulóra felújították a 2000-ben épült szertár egy részét, és szolgálatba állítottak egy gépjárműfecskendőt. Pályázatot adtak be egy napelemes energiaracionalizációs projektre, melytől a gázfűtés kiváltását remélik megújuló energiával működő korszerű fűtésre. A jubileumi rendezvényt novemberre tervezik.