Százötven szakember vett részt a Haladás stadion bejárásán

Stadiontúrákon ismertetik meg a Haladás Sportkomplexumot az érdeklődőkkel. Tegnap mérnökök és építészek járták be a területet, kaptak a szakterületüket érintő információkat a kivitelezésben részt vevő szakemberektől.

Mintegy két és fél hónappal ezelőtt indították útjukra a stadiontúrákat a Haladás Sportkomplexumban: csoportoknak mutatják be a létesítmény felépítését, a Haladás történetét. Tegnap a Vas Megyei Mérnöki Kamara és a Vas Megyei Építész Kamara szakemberei gyűltek össze a létesítmény VIP termében, ahol előbb előadásokon keresztül kaptak betekintést a kivitelezés részleteibe. Az eseményen dr. Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Beszédében emlékeztetett a Szombathelyi Haladás otthonául szolgáló épület megépítése előtti időre: amikor 1919-ben a sporttelep létrejött, a futballpálya területe lóvásártér gyepe volt. Hozzátette: a rendszerváltozást követően kialakult helyzetben az egyre nagyobb nehézségekkel küszködő MÁV nem tudta finanszírozni a sporttelep működtetését, az ingatlan fenntartását.

Az akkori pálya és munkacsarnok évente mintegy 100 millió forintos teljes működési költségét Szombathely önkormányzata fedezte – emelte ki dr. Hende Csaba. Hozzátette: 2012-ben vetődött fel a telep önkormányzati tulajdonba adásának gondolata, amely hamarosan – kormányhatározat révén, közgyűlési támogatással – meg is valósult a Rohonci úti és a Kondics utcai két ingatlanra vonatkozóan. Bő egy esztendeje pedig elkészült a Haladás Sportkomplexum, amelynek köszönhetően új épületbe költözhettek a sportolók. Az országgyűlési képviselő kiemelte: figyelembe kellett vennie a városnak a költségek számításakor azt a 100 millió forintot, amit a régi sporttelep fenntartására kellett költeni, a maradék 200 millió forint fenntartási költséget pedig állja az önkormányzat – amely a tavalyi esztendőt mintegy 600 millió forint költségvetési többlettel zárta. Nádor István, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöke megköszönte a létesítmény vezetőségének, hogy fogadják a két kamara szakembereit, és gratulált az épületkomplexum elnyert elismeréseihez, amelyek egyikét Áder János köztársasági elnök András yorki herceg jelenlétében adta át a vezetőségnek. A létesítmény statikai tervezési folyamatáról Dezső Zsigmond, a létesítménycsoport statikus tervezője tartott előadást. A szakember összefoglalta a megvalósításhoz vezető feladatokat: az előkészületeket, hogy milyen kapacitású, minőségű technikai felszerelés szükséges az építéshez, hogyan kell kommunikálni a beruházóval, az építtetővel, továbbá, hogy egy ilyen méretű létesítmény hozza magával azt a követelményt is, hogy egyedi, újszerű, innovatív módszereket vezessenek be, azokat hogyan lehet honosítani és szabványossá tenni. Horváth Gyula Vladimir, a létesítmény villamosműszaki ellenőre az épületgépészetet érintő adatokat osztotta meg a résztvevőkkel: fűtési-, vízellátási-, szellőzési- és a klímaberendezések működési körét ismertette, valamint a komplexum energiaellátására is kitért. Az előadásokat követően három csoportra osztották a résztvevőket, majd nemcsak a Haladás történetéről, valamint az épület általános jellemzőiről számoltak be nekik, hanem a mérnöki és az építészi szakmát érintő témakörökre is kitértek.