Szebb oviba térhetnek vissza a vépi gyerekek

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvodában mindig történik valami. Ezekben a hetekben a dajkák szorgoskodnak leginkább: elő kell készíteni a csoportszobákat, a kiszolgáló-helyiségeket és az udvart az augusztus végi nyitásra.

– Az ideérkezésem után jeleztem, örülnék, ha növekedne a gyermekek száma. Ez rövid időn belül megvalósult: 43 apróságot írattak be az óvodába, és előreláthatóan a következő két-három évben is magas lesz a létszámunk, ami elég alapot jelentett a csoportbővítéshez. Szeptembertől hat csoportunk indul, ennek az előkészületei zajlanak most – tudtuk meg Kovácsné Halász Éva óvodavezetőtől. A tornaszobából cso­portszoba lett, és egyes cso­portok helyet cserélnek, más helyiségbe költöznek; a folyosókon és az épületben végig frissen festett falakat láttunk, a vezető azt mondta, még csinosítanak dekorációval. A korábbi galéria helyén öltözőt rendeznek be, gipszkarton fallal leválasztva egy szűkebb közlekedő létesült, oda képek kerülnek. Művészeti nevelési programjuk eleme a helyi alkotók munkáinak megismertetése, ezért a sószobában zajlanak majd a fejlesztő foglalkozások. Mosdót, tusolóhelyiséget is kialakítanak a több mint húsz óvodai alkalmazottnak. Amikor tegnap ott jártunk, a 21 éves vépi Börzsönyi Noémi festette a bejárattól jobbra eső falat. Kaposváron látványtervező szakos hallgató Noémi, egykor ő is a Vadvirág óvodába járt. A 3,5 méter magas, 4-5 méteres falfelületre nem mindennapi festményt álmodott, egy meserészletet emberarcú fűzfával, vízeséssel és a csoportok virágnevei alapján rezeda-, csillagvirág-, gólyahír, búzavirág-, pipitér- és pitypangábrázolással. A növények formavilágát, színhangulatokat, tájfotókat tanulmányozott a tervezés előtt – szeretne a jövő hét végéig végezni az alkotással. Tavasszal elkészültek a magas ágyások, azokat konyhakerti növényekkel telepítették be az óvodai dolgozók és a szülők. Gazos volt az udvar, a nemrég történt tereprendezés után viszont most öröm ránézni, de szeptemberig még javítanak az állapotán, mondta a vezető.

Pályáznak is, hogy sikerüljön lefedetni a biciklitárolót és majd a homokozót, új játék­elemmel, fészekhintával bővülhessen a játszótér, és hogy térkő kerülhessen a kerítésnél lévő, illetve az épület hátsó bejárat előtti részére.