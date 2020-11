Szellemi-kulturális kincsek őrzője Hatosné Németh Valéria

Hatosné Németh Valéria Felsőcsatáron él, de a német többségű faluban, Vaskeresztesen gyerekeskedett, és máig azt tartja otthonának. Az egykori sváb kislányból pedagógus lett, harminc éve tért vissza a szülőfalujába, ahol közösséget épít és fáradhatatlanul dolgozik a német hagyományok átörökítéséért.

Náraiban született és négyéves koráig ott élt Hatosné Németh Valéria. Édesapja korai halála után a család visszaköltözött Vaskeresztesre. Gyermekkorát, sőt az egész életét meghatározta a különleges hagyományokkal rendelkező, színes életformájú település. A katolikus falu, ahol a vasárnapok és az ünnepek módját mindig megadták, élt a templomba járás szertartása, elmaradhatatlanok voltak a vasárnap délutáni hegyi beszélgetések, emlékezetes a farsang, a böjti, húsvéti időszak, a Szentháromság-búcsú, a szüreti felvonulás, a termények betakarítása, a János-napi borszentelés (ami később Márton-napi, határon átívelő borszentelésünneppel egészült ki), az advent és a karácsony ünnepe.

– A falu gazdag hagyományai, a vallásos környezet, a szigorú erkölcs, az emberek szorgalma mind meghatározták az életutamat. Idős emberektől tanultunk dalolni, szüreti felvonulásokon vettünk részt, megjelenítettük a farsangi hagyományokat, beletanultunk a tollfosztás dal- és mondavilágába. Természetes volt, hogy bekapcsolódtunk a falu kulturális életébe – meséli Vali, aki később kutatásaiban és két szakdolgozatában is a vaskeresztesi sváb hagyomány mozzanatait dolgozta fel. A Savaria Gimnáziumban érettségizett. A szombathelyi főiskolán tanító és néprajz szakon, Pécsen német nemzetiségi szakon szerzett diplomát. Először Dabason helyezkedett el, de a szíve visszahúzta a Dunántúlra. Budaörsre pályázott az ottani német nemzetiségi tagozatos iskolába. Nagy szeretettel fogadták, az ott töltött évek élete másik meghatározó állomását jelentették. – Német nyelvet és nemzetiségi irodalmat tanítottam. Emellett a gazdag hagyományok, néprajzi kincsek felkarolása, gyűjtése, a tanórákba való beépítése izgalmas és szép feladatot jelentett. Német tánccsoportot alapítottam, a Szakály Mátyás vezette Lyra énekkar alapító tagja voltam, a németországi Bretzfelddel való testvérvárosi és diákcsere-kapcsolat kialakításában is részt vettem. A tanítványaim több német nemzetiségi versenyt nyertek, a tánccsoporttal a városi megmozdulásokon rendszeresen szerepeltünk, az első nemzetiségi fesztivált új formában az iskolánkban rendeztük. Több német nemzetiségi kulturális programot, műsort szerveztem, és számos továbbképzésen vehettem részt külföldön is. Persze, fogékony gyerekekre és szülői támogatásra is szükség volt a sikerhez. A munkámat elismerték: a legbüszkébb a Kiváló Pedagógus minisztériumi kitüntetésre vagyok, melyet 1988-ban kaptam meg. Német nemzetiségi munkámat a város Jókai Mór emlékéremmel jutalmazta.

Amire Budaörsön lehetőséget kapott, azt 1990-től, miután férjhez ment és hazaköltözött Vaskeresztesre, továbbvitte és kamatoztatta. A községben, ahol még beszélik az osztrák-bajor nyelvjárást, ugyancsak számítottak a munkájára.

A Vaskeresztesen a ’70-es években működő énekkart 23 éve újra életre hívta. A helyi hienz dalok felkutatását, összegyűjtését, archiválását tűzte ki célul. Sikerrel járt, hiszen megjelent három CD-lemezük. – Az énekkarral a helyi rendezvényeken túl a megyében és azon kívül is sokszor felléptünk, jó a kapcsolatunk a szomszédos osztrák falvakkal. A közösséget ma is az éneklés öröme tartja össze.

Közben az ’50-es években működött tánccsoportot is újraszervezte. A Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Tánccsoport 2006 óta helyi és német nemzetiségi táncokat mutat be. Művészeti vezetőjük hosszú évekig Wenczl József, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi tánccsoport vezetője, dunai sváb néptáncos és koreográfus, a magyarországi német tánckultúra kiemelkedő alakja volt. Eredeti, tiszta koreográfiákat adott át, óriási kincset tudtak ezzel Vaskeresztesnek megszerezni, mondja Vali. Halála után egyik fia, Wenczl Balázs és felesége, Botzheim Nikoletta vette át a csoport művészeti vezetését.

Vali a kezdetektől menedzseli, szervezi a csapatot, intézi a pályázatokat. Tagja volt a megyei német önkormányzatnak, és a mostani a negyedik ciklus, hogy a helyi német önkormányzat elnöke. A hagyományőrzők vezetőjeként az énekkarral és a tánccsoporttal közösen színre vitte a farsangi tojásszedést, farsangi bált, a tollfosztást, a pünkösdi és húsvéti hagyományokat, a falusi élet pillanatait. Évekig szervezte a helyi szüreti felvonulást. Számos országos és megyei kitüntetéssel ismerték el a munkájukat. A legfrissebbek: tavaly a magyar kultúra napján Celldömölkön átvehették a Közösségi Kultúráért Díj kitüntetést, két héttel ezelőtt a nemzeti ünnepen a Vas Megyei Közgyűlés Vas Megyei Értékdíjat adományozott a Vaskeresztesi Német Hagyományőrző Csoportnak. A vaskeresztesi hagyományok ápolása, fenntartása, továbbörökítése 2019-ben a Vas Megyei Értéktár része lett.

Vali közben 25 évig Szombathelyen a Művészeti Szakközépiskolában németet tanított, és óraadó volt a főiskola idegen nyelvű lektorátusán. A Modern Filológiai Társaság tagja, számos helytörténeti publikáció szerzője, 20 év Emlékei – A Vaskeresztesi Hagyományőrzők címmel könyvet írt, és ő a szerzője a Meinerstes Deutschbuch nemzetiségi tankönyv kézikönyvének is.

Hite szerint meghatározó momentum egy gyermek életében, ha bevonják a közösségi életbe, ha korának megfelelően kap ízelítőt a régi szokásokból. – Ha a gyermek ebben él, felnőttként maga is igényesen a gyökerekből táplálkozik, és ezt adja tovább. Nem lett minden énekkari vagy tánccsoport tagból énekes és táncos, nem is ez a lényeg, hanem, hogy szeretnek dalolni, tudnak polkázni, ami pluszt ad a hétköznapjaiknak.

Ha egyszer át kell adnia a stafétát, lesz kinek, vannak lelkes fiatalok. De fontosnak tartja, hogy olyan ember vezesse a közösséget, aki maga is ismeri, átélte a hagyományt, és helyben marad.