Szélmalomharc az egyre növekvő szeméthegy ellen

Egyre több helyen okoz problémát a szemét a városban. Néhány napon belül két olvasói levelet is kaptunk a témában.

Először egy neve elhallgatását kérő hölgy mesélte el nekünk történetét. Azzal kezdte, hogy sokat tűnődött azon: az emberek miért az utak mellé, vagy a kis ösvények, tisztások körül öntik ki szemetüket. Úgy érzi, végre – részben legalábbis – megtalálta a magyarázatot.

Az erdei iskola úti telephelyre szállítottak némi üveg- és eternitcső-hulladékot. Útközben elhaladtak egy nagy hulladékhalom mellett, amely csak néhány száz méterre volt a lerakóhelytől.

Ők természetesen továbbmentek, és a legális utat választották. A telepre megérkezvén annak rendje és módja szerint lemérték az autót, majd kipakoltak. Kifelé szembesültek azzal, hogy nincs ingyen a szolgáltatás. Negyven kilogramm volt a szemét, 925 forintot kellett fizetniük érte. Amikor elhagyták a telephelyet, valaki éppen borította kocsijából szemetét az illegális kupac mellé. „A szabálytalankodó nem fizetett egy huncut fillért sem” – fejezi be levelét olvasónk.

Néhány nappal később Gerencsér Tibor kereste fel szerkesztőségünket – ugyanennek a szemétkupacnak az ügyében. Elmondása szerint minden néhány hete, a lomtalanításkor kezdődött. Akkor keletkezett a kupac: a környékbeliek lomtalanítottak. Gerencsér Tibor nagy megdöbbenésére viszont másnap a kukásautó csak egy kocsival vitt el, a többi hulladékot ott hagyták az út szélén, így a megmaradt szemét már vonzotta a többit. – Este hazamegyek, reggelre megint nagyobb a halom – meséli.

Régebben a közterület-felügyelet működtetett itt kamerákat, tábla is figyelmeztet, hogy megfigyelik a területet. De a kamerát leszerelték, így nehéz elkapni az elkövetőket. Gerencsér Tibor a problémájával a Szovát és a közterület-felügyeletet is megkereste már, úgy érzi, senki nem szeretné megoldani a helyzetet. Mindenhol azt a választ kapta: szállíttassa el a szemetet saját költségén. Az út mellett ugyanis közvetlenül magánterület kezdődik, amit nem az aszfaltra dobnak, az már nem a város gondja. Ezért most azt tervezik a telephelyen, hogy odáig kiviszik a kerítést.

Hogy mi lesz a szemétkupac sorsa, még nem lehet tudni. Megkerestük a Szova Zrt.-t is. Potyondi Nikolett sajtóreferens azt válaszolta, nehéz harcolni az illegális szemétlerakók ellen, de „a legfontosabb, hogy az ilyen halmok keletkezését megelőzzük”. Azt javasolja, ha ilyen probléma áll fenn, jelentsük a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán, a közterület-felügyeletnél vagy a rendőrségen.

A Körmendi úti hulladék­udvarban egyébként a szombathelyi lakcímkártyával és hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosok bizonyos mennyiséget ingyen is lerakhatnak, de az erdei iskola úti telepen mindenkinek fizetnie kell. A veszélyes jellegű hulladékokat pedig nem veszik át, ahogyan a nagy mennyiségű autóbontásból származó szemetet vagy az állati tetemet sem. Ezeket az átvételi engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkhöz, átvevő cégekhez kell leadni.