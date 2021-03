Személyesen Falusi Marianntól vette meg a Pa-Dö-Dő ikonikus autóját a szombathelyi autószerelő

A vásárlás nem hétköznapi részleteiről, és a kabrió Volkswagen Bogárral való nagy terveiről Horváth László, az autó újdonsült tulajdonosa mesélt lapunknak.

A középkorúaknak aligha kell bemutatni a Pa-Dö-Dő-t. Az együttes nagy népszerűségnek örvendett, különösen a kilencvenes évek elejétől, a kétezres évek közepéig, akkor voltak igazán a csúcson. Akik esetleg mégsem ismernék őket leírjuk, hogy 1988-ban alapították a formációt, aminek Falusi Mariann és Lang Györgyi a két frontembere, akik az énektudásuk mellett különös megjelenésükkel is felhívták magukra a figyelmet. Olyan nagysikerű slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Bye-bye Szása, az Azt csinálok, amit én akarok, vagy éppen a Kiabálj!, hogy a teljesség igénye nélkül említsünk néhányat. Több televíziós produkcióban is szerepeltek, és szerepelnek mind a mai napig.

A Szép dal című dalukhoz készült videóklipben kulcsszerepet játszott egy kabrió Volkswagen Bogár. A kultikus jármű immáron egy szombathelyi autószerelő tulajdonában van, aki a vásárlás elején még nem tudta, milyen népszerű autót vásárol, azt pedig pláne nem, hogy pontosan kitől. Horváth Lászlót megkereste lapunk, hogy meséljen a transzfer körülményeiről.

– A közösségi oldalon az egyik Volkswagen bogaras csoport adminisztrátora tett fel egy hirdetést, amiben leírja, hogy egy vágott kabrió Bogarat lehet venni valakitől, de akkor még nem volt publikus a név, és az autóról sem kerültek fel fotók – kezdte mesélni lapunk érdeklődésére Horváth László. – Felvettem a kapcsolatot a csoport vezetőjével, aki az eladó félhez irányított, és akkor derült ki, hogy ő nem más, mint a Pa-Dö-Dő együttesből ismert Falusi Mariann, az autó pedig a videóklipekben használt ikonikus jármű. Csak egyetlen feltétele volt a vásárlásnak, hogy ne legyen szétbontva az autó, hanem legyen újjáépítve, és majd használva. Erről biztosítottam, hogy nekem pontosan ez a tervem vele – fogalmazott.

A szombathelyi autószerelő egyértelműsítette, hogy akkor is megvásárolta volna, ha nem a Pa-Dö-Dő klipjeiben szereplő autóról van szó, de azért ez sokat nyomott a latba, hiszen egy ilyen ikonikus jármű egy teljesen más értéket is képvisel. Horváth László sokat hallgatta az együttes dalait, de mint említette ezzel nem volt egyedül, hiszen akkoriban ez szinte mindenkire igaz volt, a koncertjükön viszont nem volt. Mindenképpen szeretett volna egy Bogarat vásárolni, ami már régóta nagy álma. Az pedig, hogy végül kabrió lett, és mindennek a körítése már csak tényleg hab volt a tortán, ahogy ő fogalmazott.

Mielőtt elindult volna megnézni, kapott néhány képet a járműről, de azok régebbiek voltak, teljes valójában csak akkor látta, amikor felmentek a barátjával Budapestre.

– Már az odaút is érdekes volt, mert a haveromnak, aki eljött velem megnézni az autót, nem mondtam el kitől is veszem, szóval ő csak ott tudta meg, hogy ki is az eladó. Azt az arcot, amikor kiderült nehéz lenne elfelejteni, nagyon meglepődött. Mondta is utána, hogy ez mekkora élmény volt, de természetesen nem csak neki, hanem nekem is. Azt hiszem, soha nem gondoltam volna, hogy majd egyszer Falusi Mariann fogja velem szemben írni az adásvételi szerződést. Kicsit talán magánakvaló, de egy nagyon életvidám személyt ismertem meg benne, végig nagyon rendes volt, közös fotókat is csináltunk. A rendszámot azt majd vissza kell juttatnom, mivel az a sajátja, a PDD-002, de ez teljesen érthető is, hiszen egy levédett rendszámról van szó. Ha elkészült, akkor biztos, hogy meg szeretném majd neki mutatni a végeredményt – közölte a szombathelyi autószerelő.

Horváth László elmondta, mivel sokáig állt az autó, ezért bőven van mit csinálnia rajta, de nagy előny, hogy ki van lakatolva az alja, és motorikusan és elektronikusan is első pillantásra jónak tűnt. Javítás közben azonban számít arra, hogy néhány hiba még az előbb említett részeknél is előjöhet. Szerencsés helyzetben van, mivel autószerelőként szinte mindent megtud majd rajta csinálni. És, hogy mi is az a minden, arról is megkérdeztük.

– Elsőkörben le kell homokfújni a karosszériát, ami hiba van rajta, azt még egyengetni, megcsinálni, majd utána lefesteni. Egy új tetőt is kapni fog, és a belsejét is rendbe kell tenni. Szeretném amennyire csak lehet ugyanazt a külsőt visszaállítani, amit a klipekben is lehetett látni. Éppen ezért a rajta lévő matricákat is lefényképezem még a fényezés előtt, és újra legyártatom. Pontosan oda kerülnek majd vissza, és abban a méretben, ahol eredetileg is voltak. A terveim közt szerepel az is, hogy ha minden kész lesz, akkor Falusi Mariannal aláíratom, amit utána lelakkozok, hogy meg is maradjon – magyarázta el Horváth László.

Megkérdeztük, hogy mennyire nehéz alkatrészeket vásárolni egy ilyen járgányhoz. Megjegyezte, hogy viszonylag kevés ilyen típusú autó fut a magyar utakon, és különösen ritkának számít a Bogárból a kabrió, ennek ellenére mégsem olyan bonyolult alkatrészeket találni hozzá. Ahogy László fogalmaz, csak a pénztárca szab határt. Azt viszont nehéz lenne megmondania, hogy mikor lesz kész, mert az sok mindentől függ. Azt is megkérdeztük, hogy milyen tervei vannak az autóval, ha már elkészül.

– Garázsban tartom majd, és nyaranta tervezem csak használni: leveszem róla a tetőt, és széles vigyorral autózok. Szeretném különböző autóstalálkozókra is elvinni. Beülünk a családdal, és megyünk, de mire eddig elérünk, még sok munka vár rám, de már alig várom – zárta szavait a szombathelyi autószerelő, aki megígérte, hogy lapunknak is megmutatja majd, ha elkészül, és régi fényében tündököl az ikonikus autó.

A Szép dal című dalukhoz készült videóklip a kabrió Bogárral: